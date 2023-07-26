鄉民女神曝「颱風麵」4配方　超神罐頭引網友共鳴：阿嬤都這樣煮

▲鄉民女神桃園市議員黃瓊慧臉書PO出「颱風麵」配方。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧 桃園觀察日記）

記者林彥臣／綜合報導

中度颱風「杜蘇芮」暴風圈26日下午接觸台灣陸地，氣象局持續發布陸上、海上颱風警報，民眾在防颱期間，也會提早準備好一些簡單食材，煮上一碗「颱風麵」來度過颱風天。「鄉民女神」桃園市議員黃瓊慧，也在臉書發文親曝她的「颱風麵」配方。

黃瓊慧26日晚間發文表示，「泡麵+茄汁鯖魚罐頭+雞蛋+菜=超美味的『颱風麵』真的好好吃好懷念！今晚風雨會增強，大家沒事的話盡量待在家裡，向現在仍在辛苦值班的警消、護理人員及第一線的記者們致敬，颱風夜平安。」

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7/26 20:00（更）北北基桃宣布：明天正常上班上課 泡麵+茄汁鯖魚罐頭+雞蛋+菜=超美味的「颱風麵」❤️真的好好吃好懷念！我愛全聯-好物老實説 今晚風雨會增強，大家沒事的話盡量待在家裡～ 向現在仍在辛苦值班的警消、護理人員及第一線的記者們致敬????颱風夜平安???? 颱風第一手資訊看這???? 台灣颱風論壇｜天氣特急 停班停課最新通知 Taiwan Alerts 由黃瓊慧 桃園觀察日記發佈於 2023年7月26日 星期三

網友留言表示，「真的以前都這樣煮耶」、「真的，小時候的回憶」、「以前我阿嬤也是這樣煮」、「颱風天吃泡麵，很有風味餒，很會餒」、「不喜歡吃魚，不過這茄汁煮麵真的無敵好吃」。