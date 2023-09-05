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大陸 大陸焦點 特派現場

遭房東阿拉斯加犬狠咬…她失血1000毫升休克　醫狂縫500針救命

遭房東阿拉斯加犬狠咬…她失血1000毫升休克　醫狂縫500針救命

▲一名女子遭狗狗咬傷，險些喪命。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

大陸浙江省溫州市一名女子日前在住處洗衣服，隔壁房東把自家飼養的阿拉斯加犬放出來吃東西，不料狗狗隨即撲向女子一陣狂咬，導致她的臉部嚴重受傷，送醫時已呈現失血性休克狀態。醫生和家屬商量後決定，先手術救命，之後再考慮外觀和臉部功能，最後一共縫了500多針，成功救回傷者生命。

綜合陸媒報導，事發當天中午，當事女子在住處洗衣服，隔壁房東把1隻阿拉斯加犬放出來吃東西，沒想到狗狗衝出來咬住傷者不放，導致她的臉部被嚴重咬傷，送到醫院時呈失血性休克狀態。溫州市中心醫院百里坊院區隨即進行搶救，過程中傷者的血色素從每升108克一度降到64克，失血量估計超過1000毫升。

急診科醫生一邊為傷者注射狂犬免疫球蛋白，另一邊止血並輸血。醫生和家屬商量後決定，先手術救命，之後再考慮外觀和臉部功能。下午4時多，手術開始，由於患者鼻子部位大範圍撕脫，顏面部受傷異常嚴重，為了避免二次損傷，常規的面罩給氧誘導全麻已不能實施，只能透過插管進行麻醉。

為了減輕氣管插管時的不適感，麻醉手術科主任、主任醫師李宇和副主任醫師李力帶領團隊，採用適當的鎮靜鎮痛加上充分的表面麻醉，為患者在無痛苦的情況下插上氣管導管。耳鼻咽喉科副主任醫師徐時樂，則在患者鼻孔處給鼻子安裝支架，以維持鼻腔通氣道的功能，同時進行鼻腔斷面的修復吻合手術。

隨後，口腔科副主任醫師賴林鋒再進行唇部及牙齦修補等手術。醫院副院長、醫療美容科專家葉英海接力整形外科手術。他透露，患者的左臉部神經、血管、肌腱、韌帶等撕斷，透過手術盡量把斷裂的血管一根根接回去。這場手術持續近5個小時，縫了500多針。目前，傷者已經清醒，仍在ICU觀察中。

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