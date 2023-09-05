大學教授體驗當外送員　1個月賺30K「暴瘦6KG」吐辛酸

▲山東臨沂大學文學院教師邢斌，體驗外送員的生活。（圖／翻攝自澎湃新聞）



圖文／CTWANT

外送平台崛起，許多人都投入跑外送，看似好賺，卻隱藏許多不為人知的辛酸血淚。中國山東一名教師，就趁機體驗外送員的生活，結果發現實在不容易，引來外界關注。

綜合《北京青年報》、《澎湃新聞》報導，山東臨沂大學文學院教師邢斌今年8月下旬的講座中，以《2022年冬，我在臨沂城送外賣》為題，分享去年12月至今年1月間，從事外送的經歷。他先是花了9000多人民幣（約3.9萬新台幣）買了一輛摩托車，加滿油可以跑220公里，但幾乎每天晚上油都快耗光，賺了7000多人民幣（約3萬新台幣），足足不夠貼補買摩托車的錢。

邢斌統計，1個月跑外送2000多單，平均每天騎210公里、步行32000步、爬110層樓，每小時收入10元人民幣是常態、20元人民幣是極限。平均每單3.5元人民幣，要取貨送貨2～3公里，取貨平均等5分鐘，騎車8分鐘，送貨進社區上門平均7分鐘，總共20分鐘。1小時大概可送4、5單，適用於午餐或晚餐時段，但很難不被催促。

▲邢斌1個月賺了7000多人民幣。（圖／翻攝自澎湃新聞）



邢斌透露，他平均每天工作10多小時，1個月下來瘦了6公斤，雖然早做好會被罵的心理準備，還是超出預料。他感嘆沒有人正眼看外送員，舉凡商家、顧客，尤其是保全，有些人會要求他「順便丟垃圾」，並以給負評威脅。最心寒的一次是，有次他把水果盤送到學校的家屬樓，應門的是10幾歲的年輕人，直接就是把他推到牆上，質問為何這麼慢，說了很多難聽話，對方父母也站出來罵人，相當不客氣。

邢斌想藉自己的經歷，增加人生體驗，接觸社會百態，因為他認為身為文學工作者，如果對生活沒有切膚之痛，寫出來的東西都是「輕飄飄」的，同時也希望社會能更加理解外送員的辛苦，多一些體諒，未來他打算從事建築工、快遞等職業，「給自己油頭粉面的內心減減肥」。

延伸閱讀

▸ 女友淪為月光族！他喊「花錢忍一下」 網眼尖見這項開銷反轟

▸ 女博士產後憂鬱入邪教！ 成員針刺男嬰505針將其凌虐致死

▸ 颱風天忍痛為夫設靈堂 她「125字洩心聲」斥酒駕犯：我好恨