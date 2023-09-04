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新北婦紅燈都過3秒還硬闖　撞飛騎士12秒才下車...網看到都怒了

▲▼沈女闖紅燈撞飛機車騎士，騎士倒地沈女還沒馬上下車查看，機車車頭嚴重毀損，幸好騎士緊腳部受傷 。（圖／翻攝自臉書社團）

▲沈女闖紅燈撞飛機車騎士 。（圖／翻攝自臉書社團）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一名機車騎士在綠燈起步後，一部小客車先搶黃燈衝過路口，另一部小客車竟想接著通過，沒想到卻闖紅燈，將機車騎士撞飛，躺在地上哀嚎，造成他腿部受傷，機車卡在車底，車頭整個撞爛，救護人員將他送醫幸無大礙，整個事故過程也被後方行車記錄器拍下，詳細肇責待警方調查。

據悉，4日上午8時許，31歲陳姓男子騎機車沿著北新路往台北市方向，準備要騎上北新橋，在轉換綠燈時，一部休旅車搶黃燈衝過路口，待綠燈亮時，陳男隨即催油門往前行駛，不料，才起步2秒鐘，41歲沈女駕駛小客車竟從路口闖紅燈衝出。

▼騎士倒地（箭頭）沈女還沒馬上下車查看 。（圖／翻攝自臉書社團）

▲▼沈女闖紅燈撞飛機車騎士，騎士倒地沈女還沒馬上下車查看，機車車頭嚴重毀損，幸好騎士緊腳部受傷 。（圖／翻攝自臉書社團）

陳男直接遭闖紅燈的沈女小客車從右側撞擊，整個人騰空飛起重落在地，機車整個被卡在車底，造成他腳部受傷，機車車頭也被撞爛，救護人員緊急將他送往慈濟醫院救治，幸無大礙，沈女沒馬上下車，等了10多秒才慢慢開車門查看，整個過程也被後方行車記錄器拍下，詳細肇責待警方調查。

▼機車車頭嚴重毀損，幸好騎士緊腳部受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼沈女闖紅燈撞飛機車騎士，騎士倒地沈女還沒馬上下車查看，機車車頭嚴重毀損，幸好騎士緊腳部受傷 。（圖／翻攝自臉書社團）

▼肇事的小客車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼沈女闖紅燈撞飛機車騎士，騎士倒地沈女還沒馬上下車查看，機車車頭嚴重毀損，幸好騎士緊腳部受傷 。（圖／翻攝自臉書社團）

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