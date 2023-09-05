不讓大型車淪血滴子！北投警分局加強執法　8個月抓1千5百件

▲北投警分局走進轄區內客運站宣導路口停讓，盼共同建立安全通行環境。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

別淪巨型血滴子！北投警分局為有效降低大型車輛違規肇事發生，特別與交通組、轄內派出所所長舉辦交通安全宣導活動，主動走進轄內客運站，積極向駕駛宣導行車安全觀念及路口停車行人重要性；另外，為防制大型車違規，也針對施工處周邊加強取締，從今年1月至8月底共計1536件，盼共同建立安全通行環境。

北投分局表示，為防治大型車交通違規進而危及用路人安全，針對轄內施工工地周邊易肇事路段，編排勤務加強執法，經統計今年1月至8月底，取締大型車輛超載、超速、闖紅燈、未依規定裝設行車紀錄器、號牌汙穢及滲漏等違規項目共計1536件。

▲北投警分局長沈明義率交通組等同仁前進轄內客運站宣導。（圖／記者黃宥寧翻攝）

最後也呼籲，大型車輛本身因體積較大、車身重，轉彎時易產生視野死角且內輪差範圍大，危害影響甚高，縱使車輛配有行車視野輔助系統，駕駛行車時仍應隨時保持警覺，並於轉彎及變換車道時左右擺頭詳加查看，以防止交通事故發生，此外更應養成於路口主動停讓行人的良好駕駛習慣。

同時，另用路人遇有大型車輛時，務必保有「防禦駕駛」的交通安全觀念，主動保持安全的行車距離及間隔，以維護自身交通安全。