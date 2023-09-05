　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市高齡運動指導培訓班開課　助中高齡者就業

▲高齡運動人才培訓EDM。（圖／新竹市政府提供）

▲高齡運動人才培訓EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

促進中高齡、高齡、二度就業婦女就業，新竹市政府針對中高齡、中低收入戶等特定對象，舉辦「高齡運動指導人才培訓」就業促進系列課程，自4日起一連六場在新竹市身心障礙者就業綜合大樓 5樓（龍山西路99號）辦理，課程報名踴躍迅速額滿。市府表示，台灣從高齡社會往超高齡社會快速邁進，市府開辦系列課程幫助中高齡者就業，祝福學員們收穫滿滿，開心就業。

新竹市長高虹安表示，隨著國民的健康意識大幅提升，已有越來越多高齡者從事自主運動訓練，為了滿足未來眾多的高齡人口，也需要有更多的指導人才投入。然而指導高齡者從事運動訓練，除了一般訓練專業知識外，更需加強運動風險評估、老化、長者獨立生活需求等知識，提供有別於一般運動指導的內容，期望藉由舉辦多面向完整培訓課程，兼顧實務技巧及專業理論，提升高齡運動指導人才的教學品質。

勞工處長黃錦源表示，此次參加學員平均年齡為51歲，特別規劃多個實習場域，讓學員觀摩不同的高齡運動指導員課程帶領方式，感受不同體能狀態的長者各自訓練的重點，並能與業界前輩交流，深入了解高齡運動指導的甘苦、應加強的專業技能，及取得其他國內外資格認證的經驗分享，期待學員藉由參與實習，有更明確的就業規劃。

學員林小姐分享，這個系列課程內容比許多坊間證照課程都更為紮實，可以學習到高齡老化專業知識及訓練指導重點，能提升自身運動教學專業，期待上完課程能將所學運用在高齡者運動訓練，促進長者健康。

勞工處表示，此次委託推廣高齡運動的社創組織-老玩客辦理系列課程，邀請8位來自不同領域的專家講師，課程內容涵蓋老化慢性疾病認識與防治、高齡運動風險控管、高齡運動產業趨勢及就業管道認識等等，期待透過最專業的師資陣容參與，讓學員更紮實地加強專業核心知能與技能。

勞工處補充，除了中高齡及高齡者的就促課程外，市府也致力於青年就業課程，於8月26日至9月17日共舉辦四場次「新世代青年創新論壇」，透過媒體、創業、科技等各界專家與青年朋友一起交流，盼共創新世代的創意文化。歡迎大家踴躍報名參加，相關活動詳情請至「新竹市政府青年發展讚」粉絲專頁查詢

ET快訊
快訊／17縣市豪大雨特報！　一路下到晚間
私吞3.1億古柯鹼！　毒梟遭「連人帶錨丟下海」
選總統幹嘛！　柯媽媽開酸：有人怕輸找麻煩
林襄26歲生日好消息！　馬傑森上一軍
我兒子被逼死！陸戰隊中尉陳屍營區　母淚求：幫我討公道
高麗菜一顆飆破400元！　比肉還貴
侯佩岑暴瘦剩48公斤！　上圍縮水
快訊／國家警報響！　劇烈降雨強襲4地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東警反詐宣導列車開進美農村　全民識詐一起來

識詐反毒宣導走入校園　東少警結合台東縣少輔會入校分享實例

藝術下鄉-鹿野藝術共創 《___與牠們的產地》生態共創工作坊登場

為愛守護咖啡園與猴子拚搏搶豆　阿里山下秘境一品咖啡

112年台東縣環境教育繪本徵選　得獎名單出爐

高虹安率團拜會日本岡山市長　歡慶姊妹市締結20週年

海葵強襲若造成財損　台東稅務局提醒先拍照再申請減免稅費

視察海葵颱風台東縣水利設施　陳揆：前瞻治理成效良好

竹市高齡運動指導培訓班開課　助中高齡者就業

台東都蘭國中滿目瘡痍　陳揆：全力支持校園復原工作

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

1200月票上路2個月運量增！北北基桃軌道「首都圈」成購屋指標

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

男租千萬敞篷跑車酒駕被逮　吊牌2年...恐面臨天價求償！

東警反詐宣導列車開進美農村　全民識詐一起來

識詐反毒宣導走入校園　東少警結合台東縣少輔會入校分享實例

藝術下鄉-鹿野藝術共創 《___與牠們的產地》生態共創工作坊登場

為愛守護咖啡園與猴子拚搏搶豆　阿里山下秘境一品咖啡

112年台東縣環境教育繪本徵選　得獎名單出爐

高虹安率團拜會日本岡山市長　歡慶姊妹市締結20週年

海葵強襲若造成財損　台東稅務局提醒先拍照再申請減免稅費

視察海葵颱風台東縣水利設施　陳揆：前瞻治理成效良好

竹市高齡運動指導培訓班開課　助中高齡者就業

台東都蘭國中滿目瘡痍　陳揆：全力支持校園復原工作

小孫女「手抱胖狗狗」睡午覺！頭上還有一隻瓦斯桶　阿嬤曬幸福照

盧秀燕化身「帶貨女王」賣公益月餅　電話接到手軟喊：賣擱卡阿

台灣生育率從世界第1→最低！網紅分析「少子化原因」：1時期生7人

周思齊看高家4兄弟長大　曝高國輝「球狂」事蹟

內湖咖啡店老闆欠勞健保26萬　士林分署供「暖心方法」加速還清

快訊／下班注意！17縣市豪大雨特報　一路下到晚間

交往3個月「沒加男友臉書」　過來人戰翻！他揭2點：通常有問題

50歲科技男老是覺得累！醫檢查「1數值高6倍」搖頭：要終生洗腎了

深偽不只換臉　詐團仿親人聲音行騙！兩退休族鬼月遭騙近300萬

被義大利當叛徒！班凱羅很淡定　媽媽：為他加入美國隊驕傲

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

地方熱門新聞

桃園鬧區突封路　竟是女子墜落死亡

新竹溪水變「藍色多惱河」 禍首找到

桃園男打球後突頭暈冒冷汗　心肌梗塞及時救回

鳥松路樹倒　夢時代旁淹慘了

新北市科技執法佈局領先速揪噪音

許淑華赴信義鄉東埔會勘土石流災情

海葵重創花蓮農損慘重！縣府爭取現金救助

台中環中路、豐原大道紅黃線明早拖吊

台電人員搶修　南投萬戶全數復電

三重果菜市場福德宮普渡　10萬元供品贈弱勢

花蓮岸際出現大量漂流木　尚未開放撿拾勿觸法

猶如電影！台中望高寮現火燒雲美景

阿姆坪防淤隧道　4小時沖刷20萬噸淤泥

「2023世界客家博覽會」緣起　鍾東錦道原由

更多熱門

相關新聞

竹市勞工趣味競賽　55隊逾700人參與

竹市勞工趣味競賽　55隊逾700人參與

隨著疫情解封，睽違三年的勞工趣味競賽活動，(2)日於新竹市立體育館熱鬧登場，吸引來自各事業單位及工會團體組隊報名參加，藉此鼓勵勞工朋友於工作之餘參加休閒活動，促進身心健康、培養團隊默契，共有55支參賽隊伍、逾700位勞工競逐，新竹市長高虹安也到場勉勵勞工朋友養成運動習慣，展現團隊默契和競爭力，攜手打造元氣十足的活力新竹。

挑戰人生下半場　竹市府辦理職前訓練班

挑戰人生下半場　竹市府辦理職前訓練班

竹市府陽明交大開AI與應用電子班

竹市府陽明交大開AI與應用電子班

竹市首辦外籍看護烹飪班

竹市首辦外籍看護烹飪班

竹市青年事務委員會擴大參與

竹市青年事務委員會擴大參與

關鍵字：

新竹市勞工處

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

快訊／科技業男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

加油爽中1000萬！4張3~4月大獎發票沒人領　今錯過就沒了

85大樓剩養蚊子　網：黃毒都在那

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面