竹市高齡運動指導培訓班開課　助中高齡者就業

▲高齡運動人才培訓EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

促進中高齡、高齡、二度就業婦女就業，新竹市政府針對中高齡、中低收入戶等特定對象，舉辦「高齡運動指導人才培訓」就業促進系列課程，自4日起一連六場在新竹市身心障礙者就業綜合大樓 5樓（龍山西路99號）辦理，課程報名踴躍迅速額滿。市府表示，台灣從高齡社會往超高齡社會快速邁進，市府開辦系列課程幫助中高齡者就業，祝福學員們收穫滿滿，開心就業。

新竹市長高虹安表示，隨著國民的健康意識大幅提升，已有越來越多高齡者從事自主運動訓練，為了滿足未來眾多的高齡人口，也需要有更多的指導人才投入。然而指導高齡者從事運動訓練，除了一般訓練專業知識外，更需加強運動風險評估、老化、長者獨立生活需求等知識，提供有別於一般運動指導的內容，期望藉由舉辦多面向完整培訓課程，兼顧實務技巧及專業理論，提升高齡運動指導人才的教學品質。

勞工處長黃錦源表示，此次參加學員平均年齡為51歲，特別規劃多個實習場域，讓學員觀摩不同的高齡運動指導員課程帶領方式，感受不同體能狀態的長者各自訓練的重點，並能與業界前輩交流，深入了解高齡運動指導的甘苦、應加強的專業技能，及取得其他國內外資格認證的經驗分享，期待學員藉由參與實習，有更明確的就業規劃。

學員林小姐分享，這個系列課程內容比許多坊間證照課程都更為紮實，可以學習到高齡老化專業知識及訓練指導重點，能提升自身運動教學專業，期待上完課程能將所學運用在高齡者運動訓練，促進長者健康。

勞工處表示，此次委託推廣高齡運動的社創組織-老玩客辦理系列課程，邀請8位來自不同領域的專家講師，課程內容涵蓋老化慢性疾病認識與防治、高齡運動風險控管、高齡運動產業趨勢及就業管道認識等等，期待透過最專業的師資陣容參與，讓學員更紮實地加強專業核心知能與技能。

勞工處補充，除了中高齡及高齡者的就促課程外，市府也致力於青年就業課程，於8月26日至9月17日共舉辦四場次「新世代青年創新論壇」，透過媒體、創業、科技等各界專家與青年朋友一起交流，盼共創新世代的創意文化。歡迎大家踴躍報名參加，相關活動詳情請至「新竹市政府青年發展讚」粉絲專頁查詢