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竹市勞工趣味競賽55隊逾700人參與　高虹安：打造活力新竹

▲竹市勞工趣味競賽5，新竹市長高虹安到場勉勵勞工朋友。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市勞工趣味競賽5，新竹市長高虹安到場勉勵勞工朋友。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

隨著疫情解封，睽違三年的勞工趣味競賽活動，(2)日於新竹市立體育館熱鬧登場，吸引來自各事業單位及工會團體組隊報名參加，藉此鼓勵勞工朋友於工作之餘參加休閒活動，促進身心健康、培養團隊默契，共有55支參賽隊伍、逾700位勞工競逐，新竹市長高虹安也到場勉勵勞工朋友養成運動習慣，展現團隊默契和競爭力，攜手打造元氣十足的活力新竹。

高虹安表示，新竹市政府重視勞工健康，致力推動工作與生活平衡，並辦理多項休閒活動，包含勞工教育、勞工親子童樂會、勞工子女暑期教育成長營等，營造友善職場。此次「活力勞動、元氣新竹」勞工趣味競賽結合了趣味運動、體適能檢測及職業訓練成果展等多元性，為勞工朋友們紓解壓力、放鬆心情，市府也將持續作為勞工朋友們最堅強的後盾，攜手營造健康活力的產業經濟環境。

「勞工具備健康的身心，才能照顧每個家庭！」勞工處長黃錦源指出，透過團隊合作趣味競賽活動，藉此讓平時辛勞工作的勞工們放鬆身心，會場週邊同時安排職訓成果展，內容包含竹夢園、慢飛兒及喜憨兒等3家庇護工場商品展示及視障按摩等身心障礙者就業服務，更有來自越南、馬來西亞、泰國及中國大陸新住民職訓圓夢的舞台，分享多元職訓成果，同時呼籲大眾支持身心障礙者就業。

黃錦源說，此次活動更加碼設置體適能檢測、中華郵政及台灣電力公司等多元宣導攤位，其中體適能檢測部份，由元培醫事科技大學健康休閒管理系配合教育部體育署科技體適能試辦計畫，參加者可透過檢測結果了解自身體能狀況，檢測項目包含Inbody身體組成分析、心肺功能、柔軟度、握力檢測等項目，並於檢測後由該校教師進行專業衛教，獲得民眾熱烈迴響。

勞工處表示，今日活動現場熱鬧非凡，各隊伍皆蓄勢待發，準備好迎接挑戰，共有6個競賽項目，包含「一分耕耘一分收穫」、「快遞高手」、「疊杯接力」、「步步為贏」、「薪火相傳」和「好事成雙」等。經過三年的等待，此外更加碼總獎金，冠軍隊伍將獲得一萬元禮券，勞工朋友們也紛紛表示明年一定再來參加。

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