藍營爆為超思「量身定作」進口蛋專案　農業部：檢疫比WOAH還嚴

▲國民黨團再爆超思公司進口巴西雞蛋疑雲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

超思公司進口巴西雞蛋爭議持續延燒！國民黨立院黨團今（5日）再召開記者會指控，巴西5月就發生禽流感，農業部6月28日才宣布巴西為疫區，好讓超思能趕快進口，根本是為了超思量身訂作，甚至超思還火速在兩天內取得巴西官方證明。對此，農業部發布新聞稿澄清，早在2月就公告巴西為進口國，而最後一批抵台的雞蛋，是在巴西列為疫區前就裝運上船。

立委王鴻薇指出，巴西在5月20日已發現禽流感，農業部6月28才公告巴西全國列為禽流感疫區，讓超思能在6、7月間進口巴西雞蛋，進好進滿，完全不會有任何耽誤，且非常巧妙的，超思在進口後，巴西就被宣布為疫區，讓她質疑農業部這樣的安排，是為了超思量身訂作。

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農業部防檢署回應，巴西於今年5月15日確診野鳥的高病原性禽流感案例，依據世界動物衛生組織（WOAH）標準，野鳥案例不被認定為發生禽流感案例；後來巴西在6月27日於後院飼養禽隻（非商業禽場）有確診案例，依WOAH規範，後院案例亦不被認但農業部為保護國內畜禽產業，採從嚴認定，即於6月28日公告巴西自高病原性禽流感非疫區除名，比WOAH的標準還嚴格。

防檢署指出，目前最後一批巴西輸入的海運帶殼雞蛋係於7月17日申請輸入檢疫，該批貨品在我國公告巴西為高病原性禽流感之前的5月30日即裝運上船，而該批進口蛋抵台時，巴西全境已恢復高病原性禽流感非疫區。

針對北市議員游淑慧指控，政府3月10日才找進口商，說明台灣需要進口雞蛋及進口商4條件，部長陳吉仲3月15日就說要開放巴西進口蛋，中間還隔了週末假日，質疑超思在短短兩天就取得巴西官方證明文件，然後火速向農委會申請核准。

防檢署回應，早在今年2月24日就公布巴西為雞蛋專案進口國，強調專案蛋品輸入檢疫均逐批進行文件審查與臨場檢疫，並須通過食藥署邊境檢驗，檢疫及檢驗不合格者，均依規定退運或銷毀，未進入我國境內。