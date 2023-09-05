徐巧芯質疑雞蛋逐批檢驗有漏洞　高嘉瑜酸：可成立「逐顆雞蛋園區」

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委參選人徐巧芯日前稱，超思進口的蛋恐引發再生性不良貧血，有致血癌疑慮，更質疑邊境檢驗僅逐批檢驗，疑似有問題的蛋恐流入市面。對此，民進黨立委高嘉瑜5日批評，若徐巧芯認為現在逐批檢驗有問題，那是要逐顆檢驗嗎？那她就是「逐顆工程師」，這是沒人做到的，所以不要一竿子打翻一船蛋，任何一個民代都該有幾分證據說幾分話。

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



對於徐巧芯稱「好姊妹」高嘉瑜向深綠低頭？高嘉瑜表示，現在不是套交情的時候，關於蛋這樣的民生物資，執政黨跟國人非常重視，但是不要用似是而非的言論製造民眾恐慌，尤其徐巧芯指控這些被驗出有問題的巴西進口蛋，懷疑其他蛋可能也有問題，認為農委會是逐批檢驗，質疑沒有逐顆檢驗，如果徐巧芯能做到逐顆檢驗，那她就是「逐顆工程師」，這是沒人做到的，所以不要一竿子打翻一船蛋。

高嘉瑜指出，有問題的蛋不會讓其流入市面，農業部也已經做到嚴格把關、逐批檢驗，把有問題的蛋全部都銷毀，將近700多萬顆的蛋，這些就是事實，基於事實有幾分證據說幾分話，這都是任何一個民代該做、該查證及該把關的，而不是用一些混淆視聽或似是而非的言論製造台灣的恐慌，或是大家對雞蛋的恐懼，這不是社會之福。

高嘉瑜表示，過去跟徐巧芯在唱歌上有所交鋒，但該做的事及該說的話，還是要基於作為一個民代的職責，有幾分證據說幾分話，就事論事。

對於徐巧芯質疑抽查方式，高嘉瑜指出，在所有雞蛋進口過程中，農委會、食藥署都有一定的檢驗SOP，若在過程中發現有問題的就立刻銷毀；如果徐巧芯還認為進口的蛋有問題，請問應該如何檢驗？如果徐巧芯認為現在逐批檢驗有問題，那是要逐顆檢驗嗎？

高嘉瑜直言，因為徐巧芯的說法是檢驗只有逐批沒有逐顆，所以她懷疑剩下的蛋有問題，若徐巧芯可以做到，那徐可以成立一個「逐顆雞蛋園區」，她可以當工程師，來逐顆驗蛋，這方式也只有徐巧芯可以做到。以現在的技術來說，若真的要做到逐顆檢驗8千萬顆蛋，確保都沒問題，要如何做到？