美國龍蝦吃到飽價錢曝！他嘆「台灣人很盤」　內行揪1重點反嗆

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者朱祖儀／綜合報導

現在台灣吃到飽餐廳越來越多樣，價格也不斷攀升，其中全台最貴Buffet「饗A Joy」一餐更是突破4千元。一名網友就有感而發，表示現在台灣的Buffet幾乎都要1、2千元起跳，反觀美國的Buffet，折合台幣2千元就可以龍蝦吃到飽，讓他無奈感嘆「突然覺得台灣人真的很盤」。

原PO在PTT發文表示，最近台灣各地的Buffet都漲價了，一餐少說也要花到1、2千元，近來台北還開了一間全台最貴的Buffet，吃一餐要花4千多元，直嘆口袋太淺無福消受，只能在家裡看各國美食。不過他近來意外發現，美國的Buffet相當驚人，滿桌的龍蝦隨便吃，竟然只要65美金，折合台幣約2千多元。

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看完影片後，他感嘆「突然覺得台灣人真的很盤」，因為就算是4千多元的Buffet，似乎也沒辦法吃得這麼滿足，且便當自助餐也是隨便夾都可能破200元，「有沒有台灣人連吃Buffet都很盤的八卦？」

文章曝光後，網友紛紛表示「台灣現在什麼都盤了啊」、「台灣有一半是在吃店租，怎麼比」、「海島國家賣個海產也是盤，悲哀」、「台灣就海鮮不知道在貴什麼」、「對啊，就不懂海島國家，海鮮貴成這樣」、「台灣明明是海島國家海鮮卻總是那麼貴」、「房租就佔一半收費了」、「台灣再來連吃蛋都很盤」。

但也有人點出重點，反嗆「波士頓龍蝦是能吃幾隻啦，2隻就很飽了，3隻極限還很膩」、「2千多塊吃螯蝦，這裡會笑你盤」、「人家是波士頓龍蝦產地」、「台灣就不是龍蝦的產地，你跟龍蝦產地比龍蝦？」「波士頓假龍蝦，我也吃過吃到飽，波士頓『螯』蝦，我只吃一隻就不吃了」。