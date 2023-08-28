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展現行動創造希望　扶輪捐血親子嘉年華展熱情

▲▼扶輪捐血親子嘉年華展熱情。（圖／業者提供）

圖文／凱普洛克提供

「國際扶輪3482第五分區捐血活動暨親子歡樂小嘉年華」已於2023年8月26日星期六假台北客家文化主題公園圓滿完成。本次活動除捐血活動，更搭配學習CPR及AED等教學節目，讓所有參加者享受一個歡樂且陽光的周末假日。

為響應『捐血救人，助人助己』之理念及國際扶輪年度口號『為世界創造希望』，特邀集國際扶輪3482地區台北城中社、台北客家社、台北原民社、台北寰宇社、台北樂城社、台北耀城社、台北東海社、台北新世紀社、台北百合社、台北傳齊社、台北台韓社、台北旭日社、台北全球春天社等13個社共同主辦捐血活動。13個社的全體社友、寶眷除擔任現場工作人員，休息時間更轉身成為一個快樂的捐血者，捲起袖子，奉獻熱血，展現行動，創造希望。

本次活動結合「馬拉松運動博覽會」及「新北路跑運動博覽會」兩大運動賽事博覽會的力量，共同推廣及宣傳。許多周末在福和橋畔及水源快速道路堤外運動的跑者或騎自行車的車友，也紛紛轉進客家文化主題公園，支持並參與，讓現場活動感受到更多熱情與歡笑。同時也達成扶輪行動計畫的「增加影響力」與「擴展觸及力」。

除了捐血助人的活動，現場邀請歌手演唱、魔術表演、氣球達人、泡泡秀等互動遊戲及有獎徵答，是一場適合親子歡樂的小嘉年華及家庭園遊會。互動遊戲過程將邀請紅十字會高級急救教練，傳授CPR與 AED教學。透過趣味的互動，讓與會者能更容易了解CPR及AED的操作模式，一旦遇到突發的意外事件導致呼吸及心跳停止，提供傷患最緊急的救護與協助，直到醫護人員到來做後續的處裡。CPR及AED的學習，除可以幫助家人與他人，更可以降低因意外發生的死亡機率。

本次為鼓勵大家踴躍捐血，除贈送捐血者環保餐具組之外，更有許多實用的精美神秘小禮如運動水壺，蒜頭農產品，贈送給與會捐血的朋友們並共度一個美麗的周末午後時光。

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