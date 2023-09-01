種籽廣告行銷捐助復康巴士汰舊換新　為弱勢帶來生命契機

▲香檳機構長年關懷弱勢族群，近期捐贈復康巴士，打造安心便捷的交通廊道。

圖文／種籽廣告行銷提供

深耕北台灣房地產市場多年的香檳機構─種籽廣告行銷，在董事長陳文山帶領下，以卓越的服務、誠信的態度，獲得廣大消費者青睞，企業經營有成，長年更秉持取之社會、用之社會的信念，透過公益捐贈造福更多需要幫助的人，而為了協助解決身心障礙者交通不便，今年一口氣捐出2台復康巴士、1台救護車，市價合計近千萬，為北台灣的弱勢族群開闢無障礙的愛心交通廊道，不必為了昂貴的車資憂心。

過去幾年受到新冠肺炎疫情影響，車輛產能受到衝擊，而近期在疫情解封之下，種籽廣告行銷著手復康巴士捐贈，18日於桃園市政府舉行捐贈儀式，現場同時有桃園市市長張善政、副市長蘇俊賓、社會局長陳寶民、市議員余信憲、種籽廣告行銷有限公司執行長鍾華、特助陳夏堃、陳柏明等人均一同出席捐贈儀式。

桃園市市長張善政指出，桃園復康巴士搭乘需求逐年增加，2022年總營運趟次達34 萬8,725 趟次，平均每月2萬9,060趟次，而今年截至6月底平均每月營運趟次已達2萬9,782 趟次，預估下半年使用量將持續增加，同時，為維護身心障礙者的乘車安全，市府也持續針對復康巴士辦理汰舊換新，然而復康巴士相當珍貴且稀少，因此非常感謝種籽廣告行銷的善心，能雪中送炭提供寶貴的社福資源。

種籽廣告行銷執行長鍾華也表示，公司成立至今，陳文山董事長秉持著「取之於社會，用之於社會」的感恩精神，本次捐贈的復康巴士不僅是交通工具，更是希望的象徵，幫助需要的民眾獲得更多的自由與關懷服務，同時種籽廣告行銷將會繼續努力，持續關注社會上需要幫助的群體，給予他們更多支持和機會，讓社會充滿更多的溫暖。