回饋社會敲響愛心　種籽廣告行銷捐復康巴士助身障者

▲種籽廣告行銷有限公司捐出市價近300萬元的復康巴士，提供新北市長者無障礙之便捷交通。

圖文／種籽廣告行銷提供

房市歷經多年榮景，秉持取之社會用之社會的心，不少企業相繼投入公益活動，像是由董事長陳文山帶領的香檳機構之種籽廣告行銷有限公司發跡於桃園市，近年主戰場在雙北、桃園地區，一路開疆闢土，向下扎根累積優質口碑與聲譽，然而陳文山創業以來長年關注社會弱勢議題，9月1日於新北市秘書長邱敬斌見證下，捐贈市價近300萬元的復康巴士，種籽廣告行銷有限公司特助陳夏堃指出，希望藉此拋磚引玉，啟發廣大的社會及企業員工，感動人心、溫暖回饋。

新北市秘書長邱敬斌指出，新北市為直轄市當中最大都會區，人口達到403萬人，長者、身心障礙為數不少，儘管新北市自2006年起擁有20輛復康巴士，時至今日加上種籽廣告行銷有限公司所捐贈之車輛已有741輛，但在汰舊換新之下，實際營運總數為555輛，政府資源有限，搭乘需求不減，近三年每年平均總營運趟次達61 萬趟次，今年截至7月底總營運趟次已達70萬趟次，顯示需求量不斷增加。

陳夏堃表示，這回能有機會捐贈復康巴士予新北市，除了感謝社會給予種籽廣告行銷的支持，讓公司有能力捐贈復康巴士，希望增進社會之間的溫暖關懷，而透過復康巴士協助不便的長者及身心障礙民眾外出，藉由多元便利的交通接送服務和友善環境，提高身心健康與生活品質。

另種籽廣告行銷有限公司特助陳柏明也指出，公司從董事長自身開啟愛心公益活動，希冀獲得迴響，鼓勵企業員工能多做有益社會的善行，讓社會自然變得美好，並讓這份溫暖傳遞周邊的人事物。

邱秘書長感性地表示，每回參加復康巴士捐贈儀式，捐贈者頭一句都是「感謝市政府」，他向種籽廣告行銷有限公司說，是市府應該謝謝捐贈者，「我本身也是受惠者，過去家人也使用過復康巴士，真的很感謝種籽廣告行銷有限公司，再一次也代表市長，謝謝董事長及特助這份用心除了用於企業經營上，也讓社會感染到氛圍。」