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京阿尼36死縱火案今首開庭！　律師主張「精神失常」求判無罪

▲▲京阿尼縱火事件被認定是日本戰後最嚴重的蓄意縱火案。（圖／路透）

▲青葉真司當初被診斷死亡率超過95%，卻奇蹟存活。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本動畫公司「京都動畫」（以下簡稱京阿尼）第一工作室2019年遭人潑灑汽油縱火，導致36死、32傷的悲劇，而縱火犯青葉真司本人則是在受到全身90%的三度燒燙傷後，被奇蹟救活，並被依殺人、殺人未遂、縱火等罪名起訴。全案5日首次於京都地方法院開庭，被告是否具有刑事責任能力將成為審判關鍵。稍早青葉真司也在法庭上認罪，而辯護律師則主張無罪。

根據《朝日新聞》報導，青葉真司2019年7月18日闖入3層樓高的京阿尼第一工作室，並於上午10時半在1樓潑灑汽油後縱火，火勢瞬間擴散，導致京阿尼36名員工死亡、32人分別受到輕重傷。

▲▼「京阿尼縱火事件」震驚社會。（圖／路透）

▲京阿尼縱火事件造成36人死亡，震驚全球。（圖／路透）

青葉真司燒傷後，第一時間被送往醫院救治，雖然醫師最初診斷死亡率超過「95%」，但醫療團隊仍採用高價的「自體培養皮膚移植」與人造皮膚移植方式替他治療，並動了12次手術，前後治療費用預估耗費超過2億日幣（約新台幣4356萬元），且由於他是生活保護對象，所以他的醫藥費將「全額」由政府負擔，因此也引發輿論撻伐。

京阿尼事件造成的死傷慘重，更被稱為是日本戰後最慘烈的殺人事件。京都地方檢察廳2020年6月起開始對青葉真司進行精神鑑定拘留，以調查他在犯案當時的精神狀況，而根據結果，檢方認為可以要求他負起刑事責任，於是在同年12月起訴。

全案5日在京都地方法院首次開庭，檢方將會主張被告有完全責任能力，而辯護律師則會主張被告在犯案精神失常，不具有刑事責任能力，要求法官判無罪，而青葉真司稍早也在法庭上坦承所有犯行。

青葉雖然受到嚴重燒傷，但是經過4年治療，目前已經恢復到可以交談的程度。負責精神鑑定的醫師與京阿尼動畫的社長八田英明也將作為證人出席，現場除開放民眾排隊旁聽外，還有88席保留席留給罹難者家屬。判決結果預計在2024年1月25日出爐。

 

►換250張皮！京阿尼縱火犯燒死36人　政府卻要埋單「2億天價醫藥費」

 
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