土耳其總統會普丁　預告發表「烏克蘭穀物出口」重要聲明

▲土耳其總統艾爾段會晤俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

文／中央社莫斯科4日綜合外電報導

土耳其總統艾爾段今天表示，他在俄羅斯遊覽勝地索契（Sochi）與俄國總統普丁（Vladimir Putin）會談後，將針對烏克蘭穀物出口發表「非常重要的」聲明。

法新社報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在發表會談開場白時說：「我相信，我們會後記者會上提供的訊息，會對全世界非常重要，尤其是對非洲不發達國家而言。」

這是艾爾段5月連任土耳其總統後，第一次面對面與普丁會談。艾爾段身旁跟著一大批代表團成員，其中包括土耳其國防、外交、能源、財政部長。

土耳其正試圖讓聯合國（UN）支持的黑海穀物協議起死回生。這份協議曾使穀物得以安全離開烏克蘭3座黑海港口。

俄羅斯7月退出協議，接著開始反覆空襲烏克蘭港口基礎設施。

土耳其與俄羅斯在能源等幾個領域的關係愈來愈密切。

艾爾段表示，他的政府希望把土俄年度貿易額從620億美元提升至1000億美元，還說他支持莫斯科推動讓兩國部分貿易改用里拉（lira）和盧布（ruble）計價。

艾爾段說：「我認為，改用本地貨幣計價對於雙邊關係而言極其重要。」

北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其希望讓穀物協議成為俄烏重啟和談的基礎。

俄烏戰爭期間，土耳其避免跟進西方制裁俄羅斯，同時提供武器給烏克蘭，成功跟俄烏兩國保持友好關係。