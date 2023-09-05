黑海穀物協議將重生！　土國總統會見普丁：有望很快恢復





▲土耳其總統艾爾段會晤俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）4日與俄羅斯總統普丁會晤後，表示很快就能重新恢復黑海穀物協議。聯合國先前強調黑海穀物協議的重要性，讓全球糧食大國烏克蘭的穀物得以送往世界各地，對減緩食物危機相當重要。

俄羅斯於今年7月黑海穀物協議到期時，表示將退出不再續約，並抱怨俄羅斯自己生產出口的糧食穀物受到嚴重阻礙。該項協議在一年前由聯合國會同土耳其出面磋商達成，而俄羅斯退出的時間點，正好是烏克剛開始展開大反攻的時候。

路透社報導，此前促成黑海穀物協議的大功臣之一的艾爾段，4日在俄羅斯境內會晤普丁，這是兩人在2022年後首次會晤，「站在土耳其的立場，我們相信我們很快會達成符合預期的解方。」

艾爾段表示，俄羅斯的預期眾所皆知，即是消除所有協議中存在的「缺點」，土耳其與聯合國已對此商討出一個新的協議配套，以減緩俄羅斯的疑慮。

至於烏克蘭，艾爾段認為應該要放軟與俄羅斯協議時的立場，並且將更多穀物出口到非洲而不是歐洲，「烏克蘭尤其應該放軟態度，好讓俄羅斯能共同採取相關（恢復穀物出口）的措施。」

普丁則再次強調立場，只有在西方停止限制俄羅斯農產品出口到國際市場後，俄羅斯才會願意重返協議，「我們會準備好考慮恢復穀物協議的可能性，我今天也再次告訴總統先生（艾爾段），只要俄羅斯農產品出口的限制完全解除，我們就會立刻動作。」

對此，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在烏克蘭電視台發表講話，他重申基輔不會改變其立場，但會注意艾爾段與普丁的談話進展，「我們不應該再繼續被俄羅斯的黑函束縛，那就是俄羅斯先自己製造問題，再邀請大家一起來幫它解決。」