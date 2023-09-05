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少年每天1習慣「滿嘴牙爛光」　眾人驚：14歲就當爺爺

少年每天1習慣「滿嘴牙爛光」　網驚：14歲就當爺爺

▲14歲少年每天喝碳酸飲料，甚至可以一天都不喝水，結果。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

口腔清潔很重要，否則牙齒很可能掉光光。中國浙江省寧波市有一名14歲少年，近日因為牙齒不舒服就醫，結果一看滿口蛀牙，醫生問診發現是每天的不良習慣引起，甚至有2顆牙齒必須拔除，年紀輕輕就開始裝假牙。

根據《山海視頻》報導，少年跟著媽媽去看牙醫，醫生檢查大吃一驚，因為他滿嘴都是蛀牙，找不到一顆完好的牙齒，詢問後才得知，少年從小就愛吃甜食，小時候爸媽管得嚴，就比較少吃，但後來開始上學後，爸媽沒看到，他就大解放，把零用錢省下來買零食，有時一天一口水都喝不到，但可樂、雪碧等碳酸飲料，卻可以連喝3瓶。

不僅愛喝飲料，少年刷牙習慣也不好，因為好幾顆牙齒已經開始腐蝕，不舒服加上怕痛，每次刷牙都草率了事，結果愈來愈嚴重。經過檢查，好幾顆齲齒徹底被蛀空，更嚴重的已經引起牙髓病及根尖周炎，其中2顆不得不拔掉，由於未成年無法植牙，只能暫時裝活動假牙。

對此醫生呼籲，長期持續飲用碳酸、磷酸飲料，容易引起琺瑯質脫落，導致牙齒廣泛齲壞。另外，也提醒喝完不建議馬上刷牙，因為牙齒的主要成分是磷酸鈣等，被酸性物質腐蝕後，牙齒表面被軟化，牙刷的摩擦力會加劇牙齒礦物質的流失，使得牙齒更容易腐壞。正確的做法是，喝完用清水漱口，同時喝的時候也要避免飲料在口腔中停留太長的時間。

消息曝光後，引發一番討論，網友紛紛驚呼：「一天不喝水只喝飲料，太嚇人了！」、「確定壞掉的只有牙」、「小小年紀就當上爺爺了」、「不光對牙齒不好，查下血糖等等會不會有影響」、「過幾年糖尿病，腎結石也不是不可能了，飲料不能當水喝」。

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