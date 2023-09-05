男童從2樓瞬間踩空掉到1樓　媽媽竟回：我都習慣了

▲男孩突然從2樓的天花板掉下來，所幸下面是個冰箱，並沒有生命危險。（圖／微博）



圖文／CTWANT

江蘇1間餐廳內，日前有名小男孩突然從2樓的天花板掉下來，所幸下面是個冰箱，並沒有生命危險。事後，男孩的母親說，2樓僅是個隔板，孩子調皮爬上去，沒想到踩空了，還表示「也不是一回兩回這樣，我都習慣了。」

從監視器畫面中，可看到8月26日下午1點，小男孩突然從2樓的天花板掉下來，隨後跌在冰箱上，母親聽到巨大聲響後，立即向前查看男孩的狀況，所幸並沒有生命危險。

▲母親聽到聲響後，馬上起身查看。（圖／微博）



據《荔枝新聞》報導，崔媽媽說，孩子今年8歲，她當天睡在椅子上，突然聽到聲響後，馬上起身查看，發現自己的孩子竟然掉在冰箱上。她接著解釋，2樓是一個塑膠隔板，不能讓人爬上去，當天孩子趁她不注意，調皮爬上去一腳踩空了，但「也不是一回兩回這樣，我都習慣了。」

網友看到影片後則表示「如果頭朝下摔下來，你真的能習慣就好」、「心真大」，認為崔媽媽應該更注意兒子的安全，而不是「習慣就好」。

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