「台灣有2／3沒來過大陸」　國台辦：盼兩岸新媒體傳播雲南生活

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／雲南報導

「兩岸新媒體人滇西行聯合採訪活動」2日在雲南保山正式啓動，聚焦七彩雲南生活，走訪中緬邊境貿易市場、探訪最大玉石集散地瑞麗，體驗當地少數民族風情飲食。大陸國台辦新聞局副局長、新聞發言人朱鳳蓮參加開幕式也表示，目前來過大陸的台灣民眾800多萬，還有三分之二的台灣民眾沒有去過大陸，有非常多的不瞭解和誤解，希望透過兩岸媒體傳遞，讓更多台灣民眾看到彼此的生活，推進兩岸關係。

本屆活動起點位於雲南保山，擁有2000多年歷史所在地，今年邀請國台辦發言人朱鳳蓮，還有台灣中華衛視董事局主席黃阿原，雲南台辦主任鄧恆源、雲南保山市委書記楊軍等人參加開幕式。活動聚焦七彩雲南生活，走訪中緬邊境貿易市場、探訪最大玉石集散地瑞麗，體驗當地少數民族風情、飲食。

▲ 雲南兩岸新媒體活動吸引不少台青網紅參加。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮致詞首先介紹，截止今年六月份，大陸網民規模達到10.79億，其中短視頻的用戶有10.26億，台灣短視頻用戶也超過2100萬，短視頻也成為兩岸民眾獲取信息。借助這次活動，媒體人運用妙筆和鏡頭，用新媒體的方式向兩岸的民眾展示特別的雲南。

朱鳳蓮進一步介紹，這次活動會去騰衝國殤園（滇西紀念館），松山的抗戰遺址，南洋華僑機工抗日紀念館。未來八天參訪採訪，也會接觸到雲南三個少數民族。

朱鳳蓮也強調兩個關鍵詞，「邊關」和「跨境」，讓外界了解雲南如何從西南邊陲，逐漸轉型為開放的前沿地帶和新的經濟增長中心，以及未來發展趨勢。

▲兩岸新媒體人滇西行聯合採訪活動啟動儀式。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮也指出，兩岸長期的隔閡，以及過去20多年政治紛擾，來過大陸的台灣民眾只有800多萬，還有三分之二的台灣民眾沒有來過大陸，因此有非常多的不瞭解和各種的誤解，益於新媒體的發展，現在我們兩岸民眾呢，是有機會可以方便快捷的看到彼此的生活，

雲南台辦主任鄧恆源則表示，「七彩雲南」與「寶島台灣」，同處北回歸線，有著源遠流長的交往歷史。明代的雲南昆明人鄭和七下西洋，把生薑種植技術和治病原理傳播到了台灣；清代的雲南蒙自人曹士桂在台灣任職期間，把普洱茶帶到了台灣。

鄧恆源表示，希望透過此行見證雲南少數民族地區沿邊開放、口岸經濟、對外貿易，感受七彩雲南豐富多彩的民族風情，追懷遠征軍記憶，探尋兩岸歷史聯結，體驗「有一種叫雲南的生活」。

會後，朱鳳蓮一行前往雲南保山騰衝市的滇西抗戰紀念館與國殤墓園，向陣亡將士英靈敬獻花籃，緬懷中國遠征軍在邊境浴血奮戰，保家衛國的精神。

▼ 朱鳳蓮一行向中國遠征軍獻花祭奠 。（圖／記者任以芳攝）