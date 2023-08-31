注意避讓！　雲南彌勒市突公告「連續18天全城病媒生物大消殺」

▲雲南紅河州彌勒市具有少數民族風情和觀光旅遊資源。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

雲南彌勒市28日發出通告，在全市建成區30.7平方公里範圍內開展為期18天的「病媒生物」大消殺，引起當地民眾及輿論關注。外界憂心，是不是當地出現未經證實的疫病情況？對此，當地愛衛辦解釋道，病媒生物一般指能傳播人類疾病的生物，主要有老鼠、蚊子、蒼蠅、蟑螂等，此前也曾開展過這類消殺工作，請民眾平常心對待。

《北青網》報導，8月28日，雲南省彌勒市愛國衛生運動委員會辦公室發布《彌勒市2023年城市建成區病媒生物消殺通告》。通告稱，為有序推進健康縣城建設和鞏固國家衛生城市工作，營造健康清潔的生活、工作環境，保障廣大市民的身體健康，有效預防控制病媒生物傳播性疾病的發生和流行，結合實際，決定在全市建成區組織開展「病媒生物」消殺工作。

公告一出，當地民眾不解「病媒生物」為何？也有遊客擔心會影響到前往該地旅遊的相關行程規劃。

對此，彌勒市愛衛辦工作人員透露，通告中提到的「病媒生物」包括蚊子、蒼蠅、蟑螂、老鼠等，「已經開始消殺作業。此前，全市也開展過較大規模的消殺工作。」

彌勒市愛國衛生運動委員會辦公室也提醒，在噴灑和投藥等過程中可能會有一定的刺激味道，但不影響健康，請不要恐慌，並給予理解和配合，「消殺過程中，請廣大市民平常心對待，不要圍觀。」

