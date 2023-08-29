8／30起核酸走入歷史！　國台辦：來往兩岸及經台灣中轉大陸免檢測

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸外交部昨28日宣布，自8月30日起，入境中國大陸的旅客不再需要於入境前進行新冠病毒篩檢。大陸國台辦今（29）日也正式宣布，從明天開始來往兩岸及第三地旅客從台灣中轉進入大陸，不需要入境之前做抗原檢測或核酸檢測。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，為進一步便利兩岸人員往來，自8月30日起，往來兩岸及第三地旅客經由台灣中轉進入大陸人員無需進行入境前抗原檢測或核酸檢測。

中國大陸外交部新聞發言人汪文斌昨28日也於例行記者會上宣布，「自8月30日起，來華人員無需進行入境前新冠病毒核酸（PCR）或抗原檢測（快篩）」。

▲來往兩岸及經台灣中轉大陸旅客，不需要做抗原快篩、核酸檢測。（圖／CFP）

回顧今年3月底，國台辦宣布4月1日起，兩岸客運航線執行由雙向要求旅客行前48小時內核酸檢測結果為陰性，調整為24小時內抗原檢測結果為陰性，由兩岸旅客出入海關時填入健康申明卡。第三地旅客經由台灣中轉進入大陸，需於航班起飛前48小時內，在始發地進行核酸檢測，若為陰性方才能搭機。

儘管大陸方面規定來往兩岸24小時內需要做抗原檢測，也是流於形式，如果沒有出示檢測結果，一樣可以登機飛往大陸各城市，但必須承擔「被抽查」的風險。

如今大陸所有檢疫規範終於走入歷史，自8月30日起，來往兩岸及第三地旅客經由台灣中轉進入大陸人員，「終於」不需要做任何核酸檢測或抗原檢測。

▼大陸官方正式宣佈，來華人員無需進行入境前新冠病毒核酸（PCR）或抗原檢測（快篩）。（圖／CFP）