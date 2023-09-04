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全新iPad Pro預計明年春天登場　爆料：支援4TB儲存空間

▲蘋果最新iPad Pro。（圖／取自蘋果）

▲蘋果預計明年春天推出全新 iPad Pro。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

根據爆料客 Revengus （Tech_Reve）在 X（推特）發布貼文爆料，蘋果將在未來的 OLED 版 iPad Pro 中提供 4TB 的選擇，預計將為頂規配備方案。先前彭博社 Mark Gurman 曾表示，蘋果正準備對 iPad Pro 系列進行徹底改革，將會是蘋果自 2018 年以來最大更新。

Mark Gurman 指出，蘋果不太可能在今年秋天推出新款 iPad Pro 系列，認為蘋果最快會在2024 年的春季或初夏推出新款 iPad Pro，這與其他爆料出現的訊息相同。

分析機構 Omdia 此前也曾表示，蘋果供應商將在 2024 年第一季開始大規模量產新一代的11.1 和 13 吋 iPad Pro 型號，現為 11 吋和 12.9 吋，這些新機將配備 OLED 顯示螢幕。

目前已經有許多與 iPad Pro 相關的爆料，預期蘋果將在 2024 年春季至夏季推出採用 OLED 的 iPad Pro 系列，這兩款 iPad Pro 的尺寸為 11.1 吋和 13 吋，配備 M3 晶片，代號為J717、J718、J720 和 J721，擁有重新設計的巧控鍵盤、更窄的邊框，其中 11 吋版本起售價約為 1500 美元（約 4.7 萬新台幣），13 吋版本起售價約為 1800 美元（約 5.7 萬新台幣） ，最高將提供 4TB 儲存選項。

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