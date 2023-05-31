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繪圖功能再進化　蘋果獲得iPad Pro 「懸停」功能專利

▲蘋果最新iPad Pro。（圖／取自蘋果）

▲蘋果獲得最新iPad Pro專利。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

根據美國商標和專利局（USPTO）近日公告的清單，蘋果獲得了關於iPad Pro 「懸停」功能的技術專利，並表示未來會擴展到iPhone和Mac 平台。

根據專利中的描述，通過Apple Pencil 懸停功能，可以在App 中快速預覽和切換不同的工具以及控制。使用繪圖工具在畫布上畫一筆前，可以搶先預覽。還能以更高精度速繪、書寫和調整。

將Apple Pencil 停留在iPad顯示螢幕上方 12 毫米處，就可以使用許多新功能，包含探索工具調板，將Apple Pencil 停留在工具調板上方，然後在鉛筆、筆刷、橡皮和顏色等工具上方移動。輕觸要使用的工具、顏色和選項。

畫一筆前預覽，將Apple Pencil 停留在繪圖區域上方。使用部分繪圖工具時，可以傾斜Apple Pencil 並更改方位、角度來實現不同效果。例如，在備忘錄 App 中，可以預覽熒光筆的顏色、線條粗細和不透明度，不過此功能需要iPadOS 16.4 或更高版本。

精確擦除，選擇橡皮擦工具，然後選擇像素橡皮擦大小或橡皮擦等選項。將Apple Pencil 停留在繪圖區域上方以預覽橡皮擦的效果。

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