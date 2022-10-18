快訊／蘋果官網突上架新品！M2版iPad Pro、iPad 10驚喜登場

▲蘋果官網突然上新品。（圖／翻攝蘋果官網）

記者閔文昱／綜合報導

據外媒MacRumors報導，蘋果將在這幾天發布全新iPad Pro，全新設計的iPad 10也有望在今年推出，有網友18日晚間就發現，蘋果（Apple）官網的商店（Apple Store）竟悄悄上架M2版iPad Pro、入門款第10代iPad以及有Apple TV 4K等眾多新品，令許多果粉相當驚喜。

據官網顯示，新一代iPad Pro有11吋及12.9吋兩款，起售價分別為27900元及37900元。另外，第10代iPad，則採用A14仿生晶片，10.9 吋 Liquid Retina 顯示器，起售價為14900元。

事實上，《彭博》一位有名的記者Mark Gurman日前就在最新一期的專欄報導中指出，蘋果將在近期發表全新搭載M2晶片系列的iPad Pro系列，且預計會有11吋與12.9吋兩款機型，機身外觀維持與前代一致的設計風格並沒過大的變動，不過，升級亮點則是換上M2晶片之後，效能有比前代M1版提升20％更加升級，還將帶來支援MagSafe的磁吸無線充電功能，甚至有可能還具備有支援反向無線充電功能，可幫iPhone 手機或AirPods無線耳機充電。

Mark Gurman也估計，入門款的新一代10吋iPad平板也將在10月登場，升級亮點則是機身底端傳輸埠，改為採用 USB-C 取代過往的Lightning介面。