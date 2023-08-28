iPad Pro將有2重大改變！　2018年以來最大升級

▲iPad Pro將搭載OLED顯示螢幕。（圖／9to5mac）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果曾經以「你的下一台電腦，何必是電腦」宣布iPad，但因為iPad產品消費者更換週期長，加上近年升級幅度非常小，使得蘋果平板產線銷量不振，因此有消息指出，蘋果準備為下一代iPad Pro帶來少見的重大革新。

彭博社記者戈爾曼（Mark Gurman）指出，蘋果準備對iPad Pro系列進行「徹底改革」，而且將會是2018年以來該系列的最大更新。他說除了處理器、感測器、鏡頭、顯示技術的升級外，透過「徹底改造iPad Pro」，蘋果將擁有多年來重振市場的最佳機會。

據指出，首批將採用OLED顯示螢幕的iPad機型，內部代號為J717、J718、J720 和J721，將比目前基於miniLED 面板的Liquid 視網膜（XDR）顯示螢幕，擁有更優秀的顯示效果，而且全部都將採用下一代M3晶片。

相較之下，iPhone產品線早於2017年的iPhone X後就開始使用OLED螢幕，螢幕顯示更清晰、明亮，而且顯色更加準確。

與此同時，iPad Pro尺寸還可能從12.9吋增大至13吋，將與現有11吋機型的迭代版一同推出。此外，新款iPad Pro重大改變的一大亮點，在於主要配件的升級，蘋果將2020年以來的妙控鍵盤Magic Keyboard進行重新設計，將讓iPad Pro看起來更像一台筆記型電腦，觸控板將設計得更大。

不過戈爾曼表示，蘋果不太可能在今年秋季推出新的iPad Pro系列，9月發布會顯然會更多關注手機與手錶的部分，而iPad Pro最快推出時間約會落在2024年春季或初夏。

分析機構Omdia此前也表示，蘋果供應商將在2024年第一季開始大規模量產新衣戴1.1與13英吋iPad Pro型號，而且都將配備OLED顯示螢幕。