　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸驚爆「小村巨債」危機　70萬村莊欠了近4兆

▲▼農夫,農產品,農業。（圖／CFP）

▲大陸「小村大債」已成為不容忽視的問題。（圖／CFP）

文／中央社

中國「小村大債」已成為不容忽視的問題，官方調查顯示，截至2019年上半年，中國70萬個行政村的債務總額已達人民幣（下同）9000億元（約新台幣3兆9490億元），各村平均負債達130萬元。

中國新聞周刊今天報導，中國村級債務分布範圍極廣，從南到北，從西到東，無論是發達地區，還是欠發達地區，幾乎都背負著村級債務，不少村莊債務近百萬，負債最嚴重的村莊，只有一兩千人，負債卻達數千萬。

報導說，「小村大債」可說是中國實施鄉村振興的「攔路虎」，至於債務的形式可分為「傳統村級債務（舊村級債務）」、「建設性債務」與「經營性債務」，後兩者可歸納為新村級債務。

傳統村級債務是因當局2006年取消農業稅之前形成的集體欠債，因往昔不少農戶繳稅難，全靠各村集體為農戶墊付，若干農戶條件改善雖還清欠稅，但還不了的積欠至今。

據武漢大學社會學院教授桂華的專文「村級債務的『堵』與『疏』」指出，農村稅費改革前，中國村級債務規模約為3600億元。

至於新村級債務中，建設性債務主要是各類拖欠的工程尾款，主要是無息債務，債權人包括工程包商等，屬於私人性質。

經營性債務主要是向當地農商行、信用社的貸款，還有向「先富起來的村級精英」的借款，通常是計息債務，因此經營性債務比建設性債務更棘手。

武漢大學社會學院教授、中國鄉村治理研究中心研究員呂德文指出，建設性債務不會增長，但經營性債務可能會造成連串的連鎖反應，當地為活絡經營項目有可能持續投入，以致債務越滾越大。

無論是哪種形式的積欠，窮困的中國村莊都償還不易，據中國農業農村部數據，截至2019年底，排除江浙滬、珠三角的省份，中國很多農村集體經濟年收入不及10萬元，甚至絕大多數僅約莫5萬元。

即因如此，經濟條件欠佳的村莊，只好由村幹部找有能力的人幫忙調度資金擺平眼前的難關，此舉被村幹部稱之為「化緣」。

與此同時，為了化解債務，不少村莊仍繼續「跑項目」（申辦開發案）。呂德文說，這是因村莊沒能力賺錢化解債務，只能藉由跑新項目取得資金還舊項目的債。

他說，由於申請越多，意味著村子要配套的資金越多，於是陷入惡性循環，也就是當局投入越多，專項資金下達越多，村級債務就越多，並疾呼：「形式主義的工程就不要再搞了。」

另據中國媒體第一財經網6月間報導，據官方和證券業者統計，今年前5個月，地方政府發行債券總額累計達人民幣（下同）3兆5000億元（約新台幣15兆元），比去年同期增加6.6%，凸顯中國地方財政持續惡化。

報導指出，不難發現，今年以來地方藉由再融資債券籌錢驟增，而再融資債券向來用於償還到期債務本金，即「借新還舊」，並說今年是中國地方政府的債券償債高峰期，預計到期償還金額約3兆6500億元。

ET快訊
任高虹安副市長8個月辭職　蔡麗清說話了
海葵變更弱！　又3縣市脫離暴風圈
颱風剛走最危險！　海葵埋了8顆「不定時炸彈」
快訊／聯絡不上房客　房東破門驚見他死在床上！遺體膨脹流屍水
LIVE／海葵龜速「防超大豪雨」　氣象局最新說明
「6種行業」沒有颱風假！人事行政總處列1情況：無停止上班之適
快訊／颱風雨還沒停！18縣市豪大雨特報　警戒到入夜
颱風天對撞！　26歲女死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

重振民企！　大陸國家發改委增設「民營經濟發展局」

探尋中山精神與大灣區商機　國台辦：歡迎台胞台企參與

陸70萬個村莊負債3.9兆！ 「 小村大債」現象成鄉村振興「攔路虎」

大陸驚爆「小村巨債」危機　70萬村莊欠了近4兆

陸上映《奧本海默》裸女畫面被P上黑衣　連胡錫進都傻眼

看到女友A片！男疑她「遭撿屍」砸18萬尋人　綠帽真相曝崩潰

買到發霉麵包「要店員吃下去」…他當場一口吞！女客看傻不追究

受北京政策激勵　大陸房企谷底反彈

陸國安部：美對華戰略「新兩手」　分別為「競爭+管控競爭」

上海出現不明飛行物！　民眾目擊粉色天空「一顆火球」高速墜落

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

海葵雨彈炸高雄！多處淹水　路樹倒塌...警現場拉封鎖線

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

他用嗩吶演奏《分手快樂》　幫忙療傷成功逗笑路人XD

海葵颱風3日凌晨觸陸　「降雨熱區」防超豪大雨

重振民企！　大陸國家發改委增設「民營經濟發展局」

探尋中山精神與大灣區商機　國台辦：歡迎台胞台企參與

陸70萬個村莊負債3.9兆！ 「 小村大債」現象成鄉村振興「攔路虎」

大陸驚爆「小村巨債」危機　70萬村莊欠了近4兆

陸上映《奧本海默》裸女畫面被P上黑衣　連胡錫進都傻眼

看到女友A片！男疑她「遭撿屍」砸18萬尋人　綠帽真相曝崩潰

買到發霉麵包「要店員吃下去」…他當場一口吞！女客看傻不追究

受北京政策激勵　大陸房企谷底反彈

陸國安部：美對華戰略「新兩手」　分別為「競爭+管控競爭」

上海出現不明飛行物！　民眾目擊粉色天空「一顆火球」高速墜落

棄檢察官任高虹安副市長8個月請辭　蔡麗清「後會有期」說話了

《惡作劇之吻》男神親弟來台徵友　列出三條件：台灣女生很純真

海葵颱風來襲台南21050戶停電　尚餘550戶待搶修

影／東京農大二高吹奏樂部將登國慶演出　創立已61年有來頭

館長開箱螯龍蝦堡「這很健康」　吃完露1表情！網全懂：不如買餐盒

颱風天堅持出門尿尿　米克斯「耳朵起飛」強風中滾草皮斜坡

《好聲音》停播！製作公司「突發聲明」法律行動　市值曾單日蒸發406億

快訊／樹枝打到集電弓！自強號421停駛卡半路　關山至池上段受阻

毫不猶豫接下「韓版李子維」！安孝燮曝：看劇本時一直起雞皮疙瘩

海葵強襲！台南路樹遭吹倒　女大生騎機車撞上摔傷

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

人妻嗆「孩子不是你的」！尪一驗DNA…2人都傻了

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

前同事暗藏文件　打開竟是外賣評分表

核輻射檢測儀賣翻　陸女蒸蟹一測嚇歪

女患者血洗牙科診所…一到秒拔刀割喉放血牙醫

2和尚背國際精品包　行情破26萬

赴泰國散心被擄到緬甸！正妹最後傳訊：我好怕

看到女友A片！男疑「遭撿屍」砸18萬尋人...真相崩潰

陸網紅肉身抵制日本AV！自拍影片送粉絲

OL同時打16份工3年買別墅！老闆報案揪出驚天大案

上海出現不明飛行物！ 民眾目擊粉色天空「一顆火球」高速墜落

陸女裝監視器驚見房東闖入！　拿她睡褲抹下體

山西明長城遭「攔腰斬斷」 兩人被捕稱「節省路程」遂挖出缺口

杭州歧視特斯拉？阻止上高架橋　官方回應

更多熱門

相關新聞

Smart #3亮相公布數據

Smart #3亮相公布數據

Smart在大陸吉利汽車入主、推出#1 小型電動掀背，Smart也公布#3 新電動休旅的相關細節，並帶來25周年特仕版，預計新車在今年底前就會上市。

陸搶救房市「認房不認貸」北京上海跟進

陸搶救房市「認房不認貸」北京上海跟進

人妻嗆「孩子不是你的」！尪一驗DNA…2人都傻了

人妻嗆「孩子不是你的」！尪一驗DNA…2人都傻了

大陸養殖箱網漂到金門　「2座籃球場大」卡岸邊

大陸養殖箱網漂到金門　「2座籃球場大」卡岸邊

被當台諜判刑　李孟居返台親吻自由之地

被當台諜判刑　李孟居返台親吻自由之地

關鍵字：

大陸地方財政農村

讀者迴響

熱門新聞

海葵打轉甩雨　14縣市今停班課

又有颱風！「鴛鴦」颱風最快明天白天生成　可能路徑出爐

快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱

韓公認完美情侶「交往7年」分手了！

周湯豪「約會歐弟前妻」穿情侶裝不藏了！

海葵二度登陸！正式迴轉完畢　重新再出發

兇猛海葵害伯朗大道「變伯朗大海」　萬人驚呆

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

海葵「在原地睡覺」加速時間曝　13縣市陸警

海葵襲台傳首起死亡案！台東男騎士殞命

公司在台北！新人「戶籍高雄」要颱風假他傻了

快訊／熊熊結婚2月懷孕當媽！

海葵2度折角彎西爬　紫爆超大豪雨

海葵慢爬甩豪雨　強風雨熱區曝

海葵「轉圈圈」大南偏！外圍環流掃北北宜　鄭明典示警

更多

最夯影音

更多
非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命
颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面