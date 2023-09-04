藍中常委同台郭台銘　朱立倫稱違紀行為不見容於黨紀：這很嚴肅

▲朱立倫陪同蔡明堂先嗇宮上香祈福。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨日赴新竹褒忠亭義民廟參拜，除了先前宣布退出國民黨的前苗栗縣長徐耀昌到場力挺之外，世界客屬總會理事長、國民黨中常委范成連也現身同台，引發外界關注，引發踩國民黨黨紀紅線疑慮。對此，國民黨主席朱立倫今（4）日強調，這是一件很嚴肅的事情，大家務必遵守相關規範，團結一心才能勝選。

郭台銘宣布獨立參選2024總統大選後，國民黨考紀會隨即下達軍令狀，要求黨員不得替非黨籍參選人助選或連署等，與黨中央決議相左等行為，如有違規，啟動黨紀懲處，視同與郭全面開戰；不過，范成連昨日同台郭台銘，外界猜測，恐遭黨中央祭黨紀處分，范受訪時則說，「沒甚麼好擔心啊！」強調自己是以客家人身分，相當自由。

朱立倫今日上午陪同國民黨立委參選人蔡明堂赴三重先嗇宮上香祈福，針對范成連跟郭台銘同台，受訪時表示，8月28日後，黨已把所有的規畫傳達到各地方去，希望大家遵守相關規範，也讓所有黨員與支持者知道，唯有團結一心，才能勝選，任何違紀的行為，都不見容於黨紀，這是非常嚴肅的，相信大家都很清楚。

另外，民主文教基金會今上午公布民調，稱53％的民眾認為郭台銘參選對賴清德有利，另有48％不希望郭台銘參選，朱立倫則說，重要的是超過6成以上民眾希望下架民進黨，這才是真正關鍵的主流，最重要的力量，希望政黨輪替，呼籲大家放下自我、少考慮自己、少自私自利就能把所有力量團結在一起。

被追問自私自利是暗指郭台銘嗎？朱則回，自己不必暗指任何人，只要任何有自私自利的想法、只有自我沒有大局的人，都不能見容於民意與在野的力量。