柯文哲批農業部補貼進口蛋釀「國家危機」　陳吉仲駁：讓全民得利

▲農業部長陳吉仲臉書反駁柯文哲指控。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨晚在臉書指出，民眾到超商買顆茶葉蛋頂多10至12元，農業部從澳洲進口來台的雞蛋，一顆最高補貼竟高達32元，政府失能導致市場失衡，再用大撒幣來平衡價格的離譜行徑，是國家危機，點名農業部部長陳吉仲說清楚，誰該為荒腔走板的政策負責。陳吉仲昨深夜在臉書一一回擊柯文哲的5大指控，強調農業部沒有圖利業者，而是讓全民得利。

柯文哲指出，澳洲進口蛋一顆最高補貼高達32塊，政府失能導致市場失衡。陳吉仲回應，最高一顆補貼32元並非常態，因為初期緊急進口採取空運成本較高，整體進口雞蛋平均一顆是補貼3.8元，從三到七月進口雞蛋共 1億4882萬顆，空運數量僅537萬顆，僅佔3.6%，其他皆為海運，強調是因國內雞蛋生產不足、黑市價格猖獗、民眾排隊買不到蛋引起嚴重民怨，才採取空運方式進口，解燃眉之急。

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針對柯文哲指農業部欺騙人民蛋荒都是因為禽流感，反觀鄰近國家卻沒有如此災情慘重。陳吉仲以數據回擊說，這次禽流感新病毒株H5N1是歷年來致死率最高，造成全球各地家禽產業和雞蛋產量受到重大影響，根據防檢署資料顯示，去年10月1日至今年2月10日的統計，美國已撲殺5700萬隻雞、日本撲殺1478萬隻，法國也撲殺了2000多萬隻，台灣約撲殺74萬隻，儘管各地方政府及各單位防疫同仁已將禽流感防控做到最好，但各種疫病加上氣候因素，還是造成雞蛋產量減少。

柯文哲批評，農業部瘋狂進口不精算數量，導致雞蛋供過於求，進口蛋放到爛掉，也造成本地蛋滯銷。陳吉仲回應，所有專案雞蛋進口數量都有依國內當時生產狀況及消費需求來評估規劃，同時也建立國內滾動安全倉儲以確保糧食安全，進口蛋沒有因供過於求放到爛掉的情形發生，而國產雞蛋深受國人喜愛，從缺蛋到現在都沒有國產蛋滯銷的問題。

針對柯文哲指稱，中央畜產會、官股農業國家隊台農發公司也可以危機入市，摻一腳進口雞蛋大發國難財。陳吉仲反駁，中央畜產會是依據畜牧法而成立的財團法人，任務是有效維持畜產品產銷制度、促進畜牧事業發展，台農發公司是以外銷台灣農產品及肩負糧食安全任務，面對國內雞蛋產量不足，兩單位負責雞蛋專案進口，何來發國難財之說？

柯文哲點名陳吉仲應說清楚誰要為這些荒腔走板的政策負責。陳吉仲回應，自從三月底第一批進口雞蛋抵達後，黑市價格及搶蛋亂象逐漸消弭，產地價一路回穩到六月每台斤43元和七月的40.5元，每天購買的消費者最有感，每顆蛋零售價格至少減少2.2元，消費者在三到七月所需的30億顆蛋，總體減少60億元以上的支出，政策效益是雞蛋專案進口5.7億元的10倍以上，強調農業部沒有圖利業者，而是讓全民得利。