　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯文哲批農業部補貼進口蛋釀「國家危機」　陳吉仲駁：讓全民得利

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳吉仲臉書反駁柯文哲指控。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨晚在臉書指出，民眾到超商買顆茶葉蛋頂多10至12元，農業部從澳洲進口來台的雞蛋，一顆最高補貼竟高達32元，政府失能導致市場失衡，再用大撒幣來平衡價格的離譜行徑，是國家危機，點名農業部部長陳吉仲說清楚，誰該為荒腔走板的政策負責。陳吉仲昨深夜在臉書一一回擊柯文哲的5大指控，強調農業部沒有圖利業者，而是讓全民得利。

柯文哲指出，澳洲進口蛋一顆最高補貼高達32塊，政府失能導致市場失衡。陳吉仲回應，最高一顆補貼32元並非常態，因為初期緊急進口採取空運成本較高，整體進口雞蛋平均一顆是補貼3.8元，從三到七月進口雞蛋共 1億4882萬顆，空運數量僅537萬顆，僅佔3.6%，其他皆為海運，強調是因國內雞蛋生產不足、黑市價格猖獗、民眾排隊買不到蛋引起嚴重民怨，才採取空運方式進口，解燃眉之急。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對柯文哲指農業部欺騙人民蛋荒都是因為禽流感，反觀鄰近國家卻沒有如此災情慘重。陳吉仲以數據回擊說，這次禽流感新病毒株H5N1是歷年來致死率最高，造成全球各地家禽產業和雞蛋產量受到重大影響，根據防檢署資料顯示，去年10月1日至今年2月10日的統計，美國已撲殺5700萬隻雞、日本撲殺1478萬隻，法國也撲殺了2000多萬隻，台灣約撲殺74萬隻，儘管各地方政府及各單位防疫同仁已將禽流感防控做到最好，但各種疫病加上氣候因素，還是造成雞蛋產量減少。

柯文哲批評，農業部瘋狂進口不精算數量，導致雞蛋供過於求，進口蛋放到爛掉，也造成本地蛋滯銷。陳吉仲回應，所有專案雞蛋進口數量都有依國內當時生產狀況及消費需求來評估規劃，同時也建立國內滾動安全倉儲以確保糧食安全，進口蛋沒有因供過於求放到爛掉的情形發生，而國產雞蛋深受國人喜愛，從缺蛋到現在都沒有國產蛋滯銷的問題。

針對柯文哲指稱，中央畜產會、官股農業國家隊台農發公司也可以危機入市，摻一腳進口雞蛋大發國難財。陳吉仲反駁，中央畜產會是依據畜牧法而成立的財團法人，任務是有效維持畜產品產銷制度、促進畜牧事業發展，台農發公司是以外銷台灣農產品及肩負糧食安全任務，面對國內雞蛋產量不足，兩單位負責雞蛋專案進口，何來發國難財之說？

柯文哲點名陳吉仲應說清楚誰要為這些荒腔走板的政策負責。陳吉仲回應，自從三月底第一批進口雞蛋抵達後，黑市價格及搶蛋亂象逐漸消弭，產地價一路回穩到六月每台斤43元和七月的40.5元，每天購買的消費者最有感，每顆蛋零售價格至少減少2.2元，消費者在三到七月所需的30億顆蛋，總體減少60億元以上的支出，政策效益是雞蛋專案進口5.7億元的10倍以上，強調農業部沒有圖利業者，而是讓全民得利。

ET快訊
百公斤機車「被吹風著跑」　女騎士抱電線桿尖叫
快訊／海葵發威！18縣市豪大雨特報　暴雨轟3地「紫爆」
明天還有颱風假？最新風雨預測「2縣市達標」
海葵二度登陸　一票驚：想起「1怪颱」！
海葵「二度登陸」影片曝　2原因滯留打轉
海葵「回馬槍」擦撞陸地！專家驚嘆「2次登陸還是3次登陸？」
快訊／百年大樹吹斷！　廂型車慘被壓爆
海葵過境苗栗沒颱風假！鍾東錦「回應4字」　鄉親全死心
宜蘭跟進北北基正常上班課！上班族頂暴雨出門　林姿妙臉書遭灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海葵交通異動懶人包！台鐵花東、南迴線中午前停駛

快訊／海葵發威！18縣市豪大雨特報　暴雨轟3地「紫爆」

海葵襲台東！百公斤機車「被吹風著跑」　女騎士抱電線桿尖叫

明天還有颱風假？最新風雨預測出爐　僅2縣市達標

國慶4天連假！台鐵加開124班列車　9／8開搶

曝海葵雷達圖！專家貼文4字「二度登陸」一票驚：想起1怪颱

海葵「二度登陸」影片曝　2原因滯留打轉

海葵釀屏東13352戶停電！還有3395戶摸黑中　台電全力動員搶修

海葵難纏！台鐵南迴線延長停駛至16時　花東線下午1時後復駛

海葵到來…絕美「火燒雲」籠罩彰化！壯觀焰橘交織出夢幻粉

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

海葵雨彈炸高雄！多處淹水　路樹倒塌...警現場拉封鎖線

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

海葵颱風3日凌晨觸陸　「降雨熱區」防超豪大雨

海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」　前後對比照曝光

海葵交通異動懶人包！台鐵花東、南迴線中午前停駛

快訊／海葵發威！18縣市豪大雨特報　暴雨轟3地「紫爆」

海葵襲台東！百公斤機車「被吹風著跑」　女騎士抱電線桿尖叫

明天還有颱風假？最新風雨預測出爐　僅2縣市達標

國慶4天連假！台鐵加開124班列車　9／8開搶

曝海葵雷達圖！專家貼文4字「二度登陸」一票驚：想起1怪颱

海葵「二度登陸」影片曝　2原因滯留打轉

海葵釀屏東13352戶停電！還有3395戶摸黑中　台電全力動員搶修

海葵難纏！台鐵南迴線延長停駛至16時　花東線下午1時後復駛

海葵到來…絕美「火燒雲」籠罩彰化！壯觀焰橘交織出夢幻粉

老藥新用！國衛院研究發現「降血脂藥物」有助治療腦損傷

7月吸22.4萬陸客！　南韓宣布中國團客「簽證免費」

快訊／新店男遭親哥菜刀猛砍！頭手有刀傷滿身血　送醫搶救

無照還酒駕！苗栗16歲少女騎車3貼撞路邊車　救護車途中又出事

「登山女神」曾格爾颱風夜道歉！泡湯官司纏身：我不敢再接觸異性

駁雞蛋「謀財害命」說　綠委：日本每月進口1.3萬顆以上

貓兄妹結伴去結紮竟意外懷孕！ 奴才媽「升格當阿嬤」

輕颱海葵遠離持續警戒　9／4高雄、花蓮13間百貨延後開店

海葵交通異動懶人包！台鐵花東、南迴線中午前停駛

快訊／海葵發威！18縣市豪大雨特報　暴雨轟3地「紫爆」

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

生活熱門新聞

海葵打轉甩雨　14縣市今停班課

快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

海葵「在原地睡覺」加速時間曝　13縣市陸警

海葵二度登陸！正式迴轉完畢　重新再出發

海葵慢爬甩豪雨　強風雨熱區曝

海葵2度折角彎西爬　紫爆超大豪雨

海葵「轉圈圈」大南偏！外圍環流掃北北宜　鄭明典示警

快訊／國家警報響！海葵滯留打轉　18縣市豪大雨

海葵出海　全台14縣市放颱風假一覽

兒子跟媽媽姓　婆家狂唸5個月

颱風夜1航班進場高雄　5千人關注

桃園深夜緊急宣布！光華國小停班停課

快訊／台中暫無風雨！4百貨業者宣布正常營業

更多熱門

相關新聞

進口蛋爭議　柯批民進黨厚顏無恥

進口蛋爭議　柯批民進黨厚顏無恥

農委會（現農業部）今年3月啟動專案進口雞蛋，截至7月底已吸收進口蛋價差約5.7億元，除了資本額僅50萬的1人公司「超思」成為中央畜產會合作進口廠商引發爭議，農產外銷國家隊「台農發」成本次進口商也引起討論。民眾黨總統參選人柯文哲3日點名農業部部長陳吉仲，要求說明誰負責這些荒腔走板的政策。

巴西蛋安全性遭疑　食藥署曝今年邊境查驗情況

巴西蛋安全性遭疑　食藥署曝今年邊境查驗情況

徐巧芯控「巴西進口蛋」恐致癌　農業部：不合格的不會進到國內

徐巧芯控「巴西進口蛋」恐致癌　農業部：不合格的不會進到國內

她曝超思老闆在蛋界有名號　斥藍營抹黑：台商不敢幫倒楣的是誰

她曝超思老闆在蛋界有名號　斥藍營抹黑：台商不敢幫倒楣的是誰

「四腳督」柯文哲變老三？柯辦這樣說

「四腳督」柯文哲變老三？柯辦這樣說

關鍵字：

進口雞蛋農業部超思陳吉仲柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

海葵打轉甩雨　14縣市今停班課

快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

海葵「在原地睡覺」加速時間曝　13縣市陸警

海葵二度登陸！正式迴轉完畢　重新再出發

海葵慢爬甩豪雨　強風雨熱區曝

海葵2度折角彎西爬　紫爆超大豪雨

周湯豪「約會歐弟前妻」穿情侶裝不藏了！

海葵「轉圈圈」大南偏！外圍環流掃北北宜　鄭明典示警

快訊／國家警報響！海葵滯留打轉　18縣市豪大雨

快訊／熊熊結婚2月懷孕當媽！

海葵出海　全台14縣市放颱風假一覽

台中放颱風假！盧秀燕曝原因被讚爆

韓公認完美情侶「交往7年」分手了！

兒子跟媽媽姓　婆家狂唸5個月

更多

最夯影音

更多
非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命
海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面