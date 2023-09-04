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大陸 大陸焦點 特派現場

受北京政策激勵　大陸房企谷底反彈

▲房市,天津,貸款。（圖／CFP）

▲大陸房市低迷，官方推出多項政策救市。（圖／CFP）

文／中央社香港4日電

在香港上市的中國大陸房企股價今早從谷底急速反彈，主因之一是受到北京方面推出的「認房不認貸」等新措施激勵。

大陸媒體今天報導，距離廣州、深圳官宣「認房不認貸」僅過去兩天，北京、上海也在同日宣布執行這一政策。至此，大陸4個一線城市全部加入「認房不認貸」行列。

報導引述分析人士認為，這意味著大陸房地產市場的底部或已確立。

▲廈門,房市。（圖／CFP）

消息傳來，近期受困於債務危機的大陸房企大部分翻漲，截至上午10時50分，碧桂園股價上升16.85%，暫報港幣1.04元；恆大集團上升9.09%，暫報0.3元；佳兆業集團上升17.5%，暫報0.235元；雅居樂集團上升13.48%，暫報1.01元；華潤置地上升12.97%，暫報37.45元。

除了股價上升外，今早流入大陸房企的資金也頗為龐大，比如碧桂園的成交金額達到港幣9億元（約新台幣36億元），較平常交易多出很多，反映出有大量資金流入這些先前受困於債務危機的房企。

市場分析人士普遍認為，北京方面近期推出的一些政策可令房產市場回穩，但大陸房企問題最終能否獲得解決，還是要視乎它們能否償還債務，而目前部分民營房企的債務危機仍未過去，散戶投資者必須小心。

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