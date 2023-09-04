烏克蘭新防長是誰？　烏梅洛夫來自克里米亞「與俄談判大將」

▲烏梅洛夫（Rustem Umerov）被任命接任烏克蘭國防部長。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭國家財產基金（State Property Fund）負責人烏梅洛夫（Rustem Umerov）本周被總統任命為國防部長，待國會投票通過即可就職。41歲的他是克里米亞韃靼人，曾代表國家與俄羅斯進行多次敏感談判，包括換囚、和談、黑海穀物協議等。

《衛報》報導，烏梅洛夫出生於蘇聯時期的烏茲別克，因為其家族在史達林統治下被驅逐至此，直至1980及1990年代韃靼人被允許遷回時，年幼的他才搬回烏克蘭克里米亞。

烏梅洛夫是一名穆斯林，2004年開始經營電信業務，2019年當選國會議員，擔任克里米亞韃靼民族運動成員傑米列夫（Mustafa Dzhemilev）的長期顧問，以及克里米亞平台（Crimea Platform）聯合主席，後者是一個旨在扭轉俄國併吞克里米亞的國際組織。

不論2014年克里米亞被併吞，或者2022年俄羅斯全面入侵之後，烏梅洛夫都參加了與俄官員的幕後對談，包括換囚、撤退平民、休戰和談、糧食出口黑海廊道等。去年9月，他被任命國家財產基金負責人，由於烏克蘭國營企業私有化的過程一直被貪腐困擾，因此這是一個特別艱難的職位。

▲烏梅洛夫曾經多次參加與俄談判。（圖／達志影像／美聯社）



2014年，俄國在克里米亞推動併吞公投時，於當地200萬居民中占比約12-15%的韃靼人大多數加以抵制。去年，烏梅羅夫接受約旦媒體AmmanNet採訪時也說，「俄羅斯宣傳人員創造出把烏克蘭國家分成數個種族的論述，合理化他們對於我們國家領土的軍事行動…（在烏克蘭）我們沒有因為種族或宗教而感覺到任何沙文主義或伊斯蘭恐懼症。」

烏克蘭前國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）於2021年11月上任，雖然確保數十億美元的西方軍援派上前線，但其領導下的國防部卻難以擺脫貪腐醜聞，儘管他駁斥一切指控都是抹黑，但仍被免除職務。澤倫斯基3日表示，國會議員本周將對烏梅洛夫任命案進行投票，但國會「非常了解這個人，而烏梅洛夫不需要額外的介紹」。