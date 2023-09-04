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嘔吐暈眩！張麗善傳身體微恙　今仍堅守崗位嚴陣防災

▲雲林縣長張麗善傳出身體微恙，今日受訪說明災情並表示已無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善傳出身體微恙，今日受訪說明災情並表示已無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

海葵颱風影響台灣，雲林縣昨日預防性撤離山區居民，縣長張麗善親自上山視察機具佈設並傳出身體不適，雲林縣災害應變中心今（4）日上午進行第四次工作會議，縣長張麗善受訪表示，近睡眠不足、體力透支又加上山路，造成有點暈眩。針對災情，鄰近的災區經處理已無大礙，剩下待電力恢復。

雲林縣災害應變中心上午9時進行第四次工作會議後，雲林縣長張麗善表示，今日下午仍會緊密觀察，到目前為止大概有五十件零星災情，由所有相關單位都處置中，截至目前只剩電力部分須待恢復。古坑鄉山區沒有達到防洪警戒線部分民眾選擇返家，目前徹離人數約38人，尚於中華科技大學翠華館相當平安。

▲雲林縣長張麗善傳出身體微恙，今日受訪說明災情並表示已無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善昨日親自上山視察機具佈設情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，各單位將持續觀察所有的災情變化狀況，隨時守護鄉親的生命財產安全，在此也非常感謝局處及各鄉鎮公所嚴陣以待，整個暴風雲還沒有解除的情況，我們還是嚴禁入山與出海，請鄉親一定要記得，為維護所有鄉親的安全，尤其是在我們所有搶修的過程當中也希望工作同仁注意周遭環境注意安全。

▲雲林縣山區民眾預防性撤離至安全區域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣山區民眾預防性撤離至安全區域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對傳聞縣長張麗善昨日上山時出現身體微恙情況，張麗善說，昨天可能因為睡眠不足加上體力透支，加上山路顛簸所以一直吐又會眩暈，但是大家放心很快就會好了。也提到昨天是視察山區，另外海線應該都還好，日前在漲潮更嚴重的連續幾天都有看，狀況都一樣。 會議中報告的狀況都還好，尤其鄰近的災區也都處理好了，剩下停電區等待電力恢復。

▲雲林縣長張麗善傳出身體微恙，今日受訪說明災情並表示已無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善昨日親自上山視察機具佈設情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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