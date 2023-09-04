快訊／又有颱風！「鴛鴦」颱風最快明天白天生成　可能路徑出爐

▲鴛鴦颱風最快明生成。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風前腳剛走，又有熱帶性低氣壓生成，氣象局表示，該熱帶性低氣壓最快明天(5日)白天生成今年第13號颱風「鴛鴦」(Yun-yeung)。

熱帶性低氣壓TD14今(4日)上午8時生成，中心位置在北緯20.1度，東經129.9度，以每小時11公里速度，向北進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

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中央氣象局預報員趙竑表示，今上午8時生成熱帶性低氣壓，最快明天(5日)白天生成「鴛鴦」颱風，未來將朝東北方向移動，往日本南方海面機會高，對台灣影響低。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，第13號「鴛鴦」颱風即將形成，它是海葵還在台灣東部外海時，東側遺留下來的雲系獨立發展起來，預估會快速朝日本東南方海域前進，不會威脅到台灣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，原先預期會比較早出現，跟海葵產生互動、拖住海葵滯留在台灣海峽，還好發展稍微延遲沒有發生 。

氣象達人彭啟明也指出，9月本就是僅次於8月的颱風好發期。這個可能是 13號颱風「鴛鴦」 (香港所命名的)，目前預估，襲台機會低。