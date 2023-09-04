颱風天「公公回舊家關窗」竟一夜未歸！結局神展開　媳婦嚇壞

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

海葵颱風襲台，狂風暴雨使東南部災情不斷，一名女網友就透露，公公怕舊家門窗未關，於是前往察看，怎料竟一夜未歸，而背後真相讓她超衝擊，PO文也掀起熱議。

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」提到，因為颱風關係，前天晚上公公說要回舊家，看頂樓門窗有沒有關好，大家都不疑有他；然而，到了晚上10點多，仍不見公公蹤影，「這時候婆婆叫我老公去舊家看一下怎麼回事，關個門窗也不用3、4個小時，後來老公因為在等外送宵夜來，便叫我去看。」

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當她騎車抵達舊家時，發現樓梯有兩雙女生的高跟鞋跟一雙男士皮鞋，「那時想說，應該是朋友在跟公公敘舊，我沒上樓就回家了。而舊家頂樓有空中花園，以前公公都在那邊泡茶、種花、養鸚鵡、餵魚，所以我只跟婆婆說，爸還在用他的花花草草。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

沒想到，婆婆隔天一早透露，公公整晚都沒回家，於是拜託原PO載她到舊家看看，但由於雨勢不小，她又不會開車，於是她便獨自前往，也勸婆婆「颱風天就不要出門了。」

在她快騎到舊家時，親眼目睹公公跟兩個女生摟摟抱抱，旁邊站了一位男生，還是其中一位女生的老公，「我當下真的有嚇到，但沒轉進去而是選擇騎走，回到家我也不敢跟我婆婆提起剛剛的事情，打算等老公下班再跟他討論。」

對此，網友們紛紛回應，「公公真會玩」、「忘了拍照，不然到時說妳造謠」、「好刺激」、「這種離譜的劇情我相信有，因為我還聽過比這更誇張的」、「懂玩的老鳥」、「勸妳不要多管閒事」。