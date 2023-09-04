　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

和男友交往1年新娘是別人　她慘成小三還遭正宮求償70萬

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓女子2022年5月間與洪姓男子結婚，沒想到婚後抓包丈夫有小三何姓女子，對方還堅稱「我不會放手」，讓她氣得決定提告求償70萬元；何女則表示，在陳女結婚之前，她已經和洪男在一起1年多了，並不知道男方已婚。不過，台中地院法官審理後，仍判何女應賠償15萬元。

▲▼結婚,婚禮,新娘,悔婚,教堂。（圖／CFP）

▲何女與洪男交往1年多，對方結婚的對象卻不是她。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

陳女在判決書中主張，她和洪男是在2022年5月間結婚，何女明知道這件事，仍與丈夫發展出不正當交往關係，甚至在她得知兩人的婚外情之後，強勢表明不會放手，還多次拿出「性關係」當話題，企圖挑撥夫妻倆的感情，憤而決定提告求償70萬元。

何女則辯稱，她在陳女與洪男結婚之前，就已經是男方的女友，她並不知道男友何時結婚，自己也是遭到欺騙的受害者，得知真相之後已立即斷絕往來，陳女提告求償70萬元，金額對她來說實在是太高了。

不過，台中地院法官調閱何女與洪男之間的LINE對話紀錄，發現她曾經傳送一段訊息，內容為「因為在你們結婚前我們已經在一起1年多，不是你們結婚後我們才在一起，我們在一起很甜蜜，總歸一句，我不會放手」，可見她在知道男方已婚之後，仍堅持保持交往關係。

法官表示，從陳女出示的錄音譯文、錄音光碟、LINE對話內容等證據看來，何女確實與洪男有不正當的交往關係存在，侵害到陳女的配偶權，且情節重大，考量到雙方的身分、地位、經濟能力等因素，最終判她應賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。

ET快訊
公司在台北！新人「戶籍高雄」要颱風假　勞動部答案曝
海葵快速減弱！　3縣市脫離暴風圈
LIVE／海葵釀1死！台東各景點慘況曝光 　新颱又來！「鴛鴦
彰化火車站前大亂鬥！　1死1重傷
遊覽車包團來了！台中幾近無風雨　中友、LaLaport湧排隊
獨／三總30歲中尉女軍醫猝死　陳屍宿舍
LIVE／海葵挾雨「18縣市豪大雨特報」　氣象局最新說明
海葵太強！　颱風第一線「搖滾區」慘況曝
快訊／光陽宣布「39800優惠延長至9／20」
兇猛海葵害伯朗大道「變伯朗大海」　19秒片驚呆萬人：以為開船
快訊／海葵首死！　騎士倒路旁亡
快訊／重磅消息！　高國輝宣布引退

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台玻員工病故　家屬頭七帶遺照拉白布條抗議！彰化勞工處回應了

彰化火車站前兩武術社團大亂鬥　1死1重傷15人送辦

淫狼性侵女友女兒姊妹花害她自殘　還稱情堪憫恕求減刑

獨／三總30歲中尉女軍醫猝死　軍人節前夕被發現陳屍宿舍

金門又見幽靈車！颱風夜撞施工警示牌零件四散…警找嘸駕駛

和男友交往1年新娘是別人　她慘成小三還遭正宮求償70萬

颱風天步走35km...屏東男負氣出門找朋友　東港警助返家

暖心感動片！海葵吹倒高雄機車騎士　公車秒停路上「幫擋風」

海葵襲台傳「首起死亡案」！　台東男騎士連人帶車摔坡坎殞命

屏東男騎車到高雄躲雨　順手偷走10顆「黃金木瓜」被逮

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

海葵雨彈炸高雄！多處淹水　路樹倒塌...警現場拉封鎖線

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

海葵颱風3日凌晨觸陸　「降雨熱區」防超豪大雨

海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」　前後對比照曝光

台玻員工病故　家屬頭七帶遺照拉白布條抗議！彰化勞工處回應了

彰化火車站前兩武術社團大亂鬥　1死1重傷15人送辦

淫狼性侵女友女兒姊妹花害她自殘　還稱情堪憫恕求減刑

獨／三總30歲中尉女軍醫猝死　軍人節前夕被發現陳屍宿舍

金門又見幽靈車！颱風夜撞施工警示牌零件四散…警找嘸駕駛

和男友交往1年新娘是別人　她慘成小三還遭正宮求償70萬

颱風天步走35km...屏東男負氣出門找朋友　東港警助返家

暖心感動片！海葵吹倒高雄機車騎士　公車秒停路上「幫擋風」

海葵襲台傳「首起死亡案」！　台東男騎士連人帶車摔坡坎殞命

屏東男騎車到高雄躲雨　順手偷走10顆「黃金木瓜」被逮

招牌、樹枝滿天飛「停電3小時」　台東人喊惡夢：開門家就會被吹走

進口蛋老闆出資1000元獲補助上億　朱立倫要賴清德解釋鬼故事

陸國安部：美對華戰略「新兩手」　分別為「競爭+管控競爭」

搭機遇海葵「降落像坐大怒神」！　女星高空狂晃崩潰：嚇到腸躁症發作

上海出現不明飛行物！　民眾目擊粉色天空「一顆火球」高速墜落

塞國前鋒遭肘擊「嚴重出血失去腎臟」　下重手球員是T1太陽新援

台玻員工病故　家屬頭七帶遺照拉白布條抗議！彰化勞工處回應了

颱風天「公公回舊家關窗」竟一夜未歸！結局神展開　媳婦嚇壞

共軍無人機頻擾台！開火擊落反制？　學者：少「人命」顧慮開戰有難度

恐龍伴入眠！宜蘭超浮誇樓中樓主題民宿　房內滑梯＋賽車玩瘋小朋友

社會熱門新聞

海葵襲台傳首起死亡案！台東男騎士殞命

海葵狂虐高雄整夜！旗津網美聖地慘狀曝

宜蘭今正常上班課！上班族冒雨出門　灌爆林姿妙臉書

快訊／海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」

旅客身體不適亡故　長榮航空米蘭航班轉降亞塞拜然

即／海葵狂虐！高雄一夜6萬8千戶大停電

高雄水淹半輪胎　女駕駛受困求救

旗山美濃大停電！3萬6千戶摸黑熱爆

即／海葵強風吹斷竹南百年木麻黃　壓毀廂型車+路燈

月薪20萬妻辭職顧家　夫竟偷吃她閨蜜

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

獨／三總30歲中尉女軍醫猝死

台中男騎單車重返舊地失聯　跌落山溝遺體尋獲

即／北市東區20歲男12F墜地！送醫不治

更多熱門

相關新聞

人夫偷吃狂傳❤　被離婚還要賠10萬

人夫偷吃狂傳❤　被離婚還要賠10萬

陳姓男子外遇簡姓人妻，還傳送「有驗孕嗎」、「妳跟我睡覺的時間比我跟她多，我當妳是老婆」等訊息，結果不僅被自己的妻子抓包，還被簡女的廖姓丈夫發現，雙方家庭均以離婚收場。廖男憤而提告求償60萬元，台中地院法官審理後，判陳男應賠償廖男10萬元較為適當，全案仍可上訴。

妻帶小王回家同床共眠1夜　夫獲賠40萬

妻帶小王回家同床共眠1夜　夫獲賠40萬

人妻瞎扯老公是哥哥　他啪2次賠50萬

人妻瞎扯老公是哥哥　他啪2次賠50萬

妻見夫膝枕照怒離婚　告密者竟是小三

妻見夫膝枕照怒離婚　告密者竟是小三

控送貨員啪啪闆娘10次　夫1原因輸了

控送貨員啪啪闆娘10次　夫1原因輸了

關鍵字：

台中地院

讀者迴響

熱門新聞

海葵打轉甩雨　14縣市今停班課

快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

海葵二度登陸！正式迴轉完畢　重新再出發

周湯豪「約會歐弟前妻」穿情侶裝不藏了！

海葵「在原地睡覺」加速時間曝　13縣市陸警

韓公認完美情侶「交往7年」分手了！

又有颱風！「鴛鴦」颱風最快明天白天生成　可能路徑出爐

海葵慢爬甩豪雨　強風雨熱區曝

海葵2度折角彎西爬　紫爆超大豪雨

快訊／熊熊結婚2月懷孕當媽！

海葵「轉圈圈」大南偏！外圍環流掃北北宜　鄭明典示警

快訊／國家警報響！海葵滯留打轉　18縣市豪大雨

海葵出海　全台14縣市放颱風假一覽

台中放颱風假！盧秀燕曝原因被讚爆

更多

最夯影音

更多
非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命
海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面