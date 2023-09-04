和男友交往1年新娘是別人　她慘成小三還遭正宮求償70萬

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓女子2022年5月間與洪姓男子結婚，沒想到婚後抓包丈夫有小三何姓女子，對方還堅稱「我不會放手」，讓她氣得決定提告求償70萬元；何女則表示，在陳女結婚之前，她已經和洪男在一起1年多了，並不知道男方已婚。不過，台中地院法官審理後，仍判何女應賠償15萬元。

▲何女與洪男交往1年多，對方結婚的對象卻不是她。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

陳女在判決書中主張，她和洪男是在2022年5月間結婚，何女明知道這件事，仍與丈夫發展出不正當交往關係，甚至在她得知兩人的婚外情之後，強勢表明不會放手，還多次拿出「性關係」當話題，企圖挑撥夫妻倆的感情，憤而決定提告求償70萬元。

何女則辯稱，她在陳女與洪男結婚之前，就已經是男方的女友，她並不知道男友何時結婚，自己也是遭到欺騙的受害者，得知真相之後已立即斷絕往來，陳女提告求償70萬元，金額對她來說實在是太高了。

不過，台中地院法官調閱何女與洪男之間的LINE對話紀錄，發現她曾經傳送一段訊息，內容為「因為在你們結婚前我們已經在一起1年多，不是你們結婚後我們才在一起，我們在一起很甜蜜，總歸一句，我不會放手」，可見她在知道男方已婚之後，仍堅持保持交往關係。

法官表示，從陳女出示的錄音譯文、錄音光碟、LINE對話內容等證據看來，何女確實與洪男有不正當的交往關係存在，侵害到陳女的配偶權，且情節重大，考量到雙方的身分、地位、經濟能力等因素，最終判她應賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。