人妻帶小王回家「同床共眠1夜」　綠帽夫獲賠40萬

記者黃翊婷／綜合報導

徐姓人夫2022年9月間意外發結婚2年的楊姓妻子外遇，而且還把李姓小王帶回家「同床共眠1晚」，讓他大受打擊，進而導致夫妻離婚，因此決定對小王提告求償60萬元。台中地院法官審理後，判李男應賠償徐男40萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲徐男抓包妻子將小王帶回家中過夜。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

徐男在判決書中主張，和妻子是在2020年9月結婚，婚後育有1名小孩，李男明知妻子已婚，仍在2022年9月4日晚間跑來他家，與妻子同床共眠1晚，後來他發覺有異狀，深入調查才知道被戴綠帽，夫妻倆之後也離婚了，他越想越生氣，因此決定對李男提告求償60萬元。

對於上述指控，李男經法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明。

此外，針對妻子與李男發生婚外情一事，徐男出示IG對話紀錄、李男的車子照片、李男與妻子共同出入電梯的監視器錄影畫面，以及李男與妻子在家中待到隔天上午7點多的照片等證據。

台中地院法官認為，李男明知當時徐妻是已婚的身分，仍在對方家中同床共眠，顯然已經逾越普通朋友的正常社交往來，超出社會一般通念所能容忍的範圍，足以破壞徐男與妻子的婚姻美滿，且情節重大，最終判他應賠40萬元較為適當，全案仍可上訴。