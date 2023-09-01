人夫偷吃「跟妳睡覺時間比她多」　被離婚還要賠別人老公10萬

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子外遇簡姓人妻，還傳送「有驗孕嗎」、「妳跟我睡覺的時間比我跟她多，我當妳是老婆」等訊息，結果不僅被自己的妻子抓包，還被簡女的廖姓丈夫發現，雙方家庭均以離婚收場。廖男憤而提告求償60萬元，台中地院法官審理後，判陳男應賠償廖男10萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲陳男否認外遇，但未獲得法官採信。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

廖男在判決書中主張，妻子（簡女）因為工作關係經常和陳男一同搭車，對方卻以婚姻出狀況為由，經常向妻子訴苦，甚至利用職務之便追求、多次示愛，期間多次發生性行為，後來被陳妻抓包兩人的親密對話，包含「嫁給我好嗎」、「我是妳老公，妳是我老婆相互扶持」、「有驗孕嗎」、「妳跟我睡覺的時間比我跟她多，我當妳是老婆」、「重要的是妳我之間存在的❤，不要再說妳是小三了」、「老婆我❤妳，我想欺負妳只在床上」。

廖男表示，陳妻對他的妻子提告求償，法院認定妻子確實曾與陳男多次摟抱、親吻及發生性行為，他直到2022年6月收到法院掛號信件，上網查詢判決公告，才知道被戴綠帽；更讓他無法接受的是，陳男離婚之後，竟然還來鼓吹妻子，最終導致他與妻子關係惡化，並於2022年10月間離婚，因此決定對陳男提告求償60萬元。

陳男則辯稱，他與簡女因為工作關係有時會一起同行，但2020年11月間妻子懷疑他外遇，進而洽談離婚，他便沒有再與簡女聯絡，況且兩人只是一般朋友關係，沒有傳過露骨對話，也沒有發生過性行為。

陳男接著說，這件事情也在2022年10月間透過簡母協調和解，雙方同意不再追究、不請求民事損害賠償、日後不再訴訟，簡母隔日還曾傳訊息告知「XX（廖男名字）沒告你了」，足證雙方確實已經達成訴訟外和解，如今廖男又重新提起訴訟，顯然欠缺權利保護必要。

不過，台中地院法官認為，陳男在言詞辯論期日並沒有針對「LINE親密對話」證據提出質疑，可見上述對話內容應為真。

簡母也證稱，自己確實曾幫忙女兒協調，但沒有協調出結果，也不是和解，當天廖男都沒有講話，陳男對她和女兒下跪，沒向廖男下跪；至於傳訊息一事，她其實是想打「XX沒告你了嗎」，結果少傳了「嗎」這個字。

法官認為，從證人證詞可知，經簡母協調勸說，雙方仍未達成和解，廖男也沒有表示宥恕、不追究之意，最終不採信陳男的說詞，衡量雙方經濟收入等因素之後，判陳男應賠償廖男10萬元較為適當，全案仍可上訴。