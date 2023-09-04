西班牙雨彈狂轟！24小時降雨量破200毫米　災民拿床單自救

▲西班牙降下嚴重暴雨，馬德里市長呼籲民眾不要出門。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

西班牙近日受孤立高空低氣壓（Depresión Aislada en Niveles Altos，DANA）影響，各地降下致災性暴雨，部分地區1天之內降雨量就超過200毫米，街道都被土黃色的泥水淹沒，還有人被捲入洪水之中，在救援隊抵達前居民只能用床單來自救。

綜合《路透社》、BBC等報導，西班牙國家氣象局（Aemet）3日在中部馬德里市（Madrid）、托雷多市（Toledo）、加狄斯市（Cadiz）等地發布最高級紅色警報，東部、南部大部分地區也發布橙色及黃色警報。

數據指出，首都馬德里市12小時內降雨量達120毫米，暴漲河水湧入街道，社群媒體上的影片能看到泥水淹沒整條道路、汽車泡在水中漂浮，甚至溢入地鐵車廂等慘況。市長艾梅達（Jose Luis Martinez-Almeida）表示，「由於異常暴雨，降雨量將打破過往紀錄，我要求馬德里居民今天待在家裡。」

Heavy flood due to heavy rains at Madrid Metro, Spain ????????



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Dangerous situation right now in Toledo, Spain. Life-threatening flash flooding is occurring. Emergency Warnings in effect. pic.twitter.com/uNuenz7yuw — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 3, 2023

西班牙東海岸城市阿爾卡納爾（Alcanar ）過去24小時降雨量破200毫米，當地居民佩納菲耶爾（Juan Carlos Penafiel）說，自己是被淹到公寓2樓的洪水嚇醒，窗外街道都被洪水灌滿，「我們用毛巾和床單做成繩子，用來救被洪水捲走的人。這對於小孩和婦女來說非常危險，但沒有任何救援隊出現，我們只能自救。」

西班牙國家鐵路營運商Renfe指出，馬德里與東部沿海瓦倫西亞（Valencia）間的火車線路已經停駛。原本預計3日晚間進行的西甲聯賽也宣告改期。