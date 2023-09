西班牙雨彈狂轟！24小時降雨量破200毫米　災民拿床單自救

▲西班牙降下嚴重暴雨,馬德里市長呼籲民眾不要出門。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

西班牙近日受孤立高空低氣壓(Depresión Aislada en Niveles Altos,DANA)影響,各地降下致災性暴雨,部分地區1天之內降雨量就超過200毫米,街道都被土黃色的泥水淹沒,還有人被捲入洪水之中,在救援隊抵達前居民只能用床單來自救。

綜合《路透社》、BBC等報導,西班牙國家氣象局(Aemet)3日在中部馬德里市(Madrid)、托雷多市(Toledo)、加狄斯市(Cadiz)等地發布最高級紅色警報,東部、南部大部分地區也發布橙色及黃色警報。

數據指出,首都馬德里市12小時內降雨量達120毫米,暴漲河水湧入街道,社群媒體上的影片能看到泥水淹沒整條道路、汽車泡在水中漂浮,甚至溢入地鐵車廂等慘況。市長艾梅達(Jose Luis Martinez-Almeida)表示,「由於異常暴雨,降雨量將打破過往紀錄,我要求馬德里居民今天待在家裡。」

