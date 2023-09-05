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洪水影片曝！西班牙豪雨2死3失蹤　馬德里逾千人報案求救

文／中央社記者胡家綺馬德里4日專電

西班牙3日遭豪雨侵襲，中部災情慘重。多處道路淹水、交通中斷，至今已2人死亡3人失蹤。馬德里緊急救難中心深夜接獲逾1200通求救電話，搶救出許多受困屋內和車內的民眾。

西班牙昨天受到孤立高空低氣壓（Depresión Aislada en Niveles Altos，簡稱DANA）影響，許多地區籠罩在豪雨和暴風中。西班牙國家氣象局（AEMET）對中部地區，包括首都所在的馬德里地區與托雷多省（Toledo）發布最高等級紅色警報，這2個地區的災情最為嚴重。

▲西班牙豪雨成災。（圖／翻攝推特）

▲西班牙暴雨致洪。（圖／翻攝推特）

根據國家報（El País），豪雨帶來的洪水造成連結馬德里和南部地區的鐵路停駛，多條公路暫時關閉。直到凌晨1時30分，馬德里緊急救難中心深夜接獲逾1200通求救電話，搶救出許多受困屋內和車內的民眾。

鑑於暴風雨可能造成的極端危險，馬德里地區昨天下午2時26分首次發布大規模民防警報訊息到民眾手機，警示民眾若非必要切勿使用車輛。當警報響起時，記者正走在市中心街上發現，霎時間全城手機震天嗶嗶作響，路人臉色皆驚恐。

同時，馬德里市長馬蒂內茲-艾梅達（Jose Luis Martinez-Almeida）也在社群媒體X上請求馬德里民眾留在家中不要出門。

有馬德里民眾昨天在社群媒體X上發布馬德里捷運水災影片，引發熱議。影片中捷運車廂外降水有如「瀑布」，水流從車廂門縫湧入車廂內，搭車民眾紛紛拿出手機拍攝此駭人景觀。直到今天，馬德里市捷運系統仍有數條路線因捷運站嚴重積水而暫停服務。

位在馬德里地區西南部的城鎮「弗瑞斯諾村」（Aldea del Fresno）受災最慘重，聯外的4座橋樑中，共有3條被洪水沖擊崩塌，唯一未斷的橋並無公車經過，造成居民孤立無法外出。由於淹水嚴重，小鎮昨晚共有100人從家中撤離到體育館過夜。

目前為止，這場暴風雨已造成托雷多省2人死亡、1人失蹤。馬德里地區共2人失蹤，包括駕車經過「弗瑞斯諾村」時不幸墜入河流的父子，其中兒子已獲救，但父親尚未被尋獲。

今天西班牙風雨平緩，國家氣象局已對北部、東部和南部地區撤除警報，目前僅剩下馬德里地區和托雷多省所在的卡斯提亞-拉曼查地區（Castilla-La Mancha）仍處於黃色警報中。

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