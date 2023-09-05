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快訊／鼓山醉男「借車充手機」…充電線被拔暴走墜海！送醫不治

記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄鼓山漁市場4日深夜11時33分發生墜海事件，兩名男子酒後因手機充電問題發生爭吵，其中一名男子隨後及墜海。警方獲報後，立刻出動2車1艇7人前往搜救，但男子被救起時已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治死亡。警方事後連繫男子父親，全案報請檢方釐清死亡原因。

▲▼高雄鼓山醉男向遊客借充電發生爭吵，隨後落海身亡。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄鼓山醉男手機沒電，向遊客借用車內充電，但事後2人卻因此爆發爭吵。（圖／記者吳世龍翻攝）

鼓山分局警方4日深夜接獲通報，鼓山輪渡站前知名冰店外有糾紛，立即派遣線上警組到場。初步了解，曾姓男子(23歲)疑似酒醉後與遊客發生爭執，逕自往鼓山魚市場方向跑去，員警趨前找尋，聽見有物體落海聲音，但不確定詳細位置，立即通知消防、海巡及港警到場協尋，一番搜救後在水裡找到落海的曾男，送醫後仍宣告不治。

初步調查，曾男原在輪渡站旁喝酒，因為手機沒電而向遊客借用車內充電，數分鐘後，遊客認為已有足夠電力可供聯繫親友，即拔除充電線，曾男哀求未果後情緒失控，以頭部連續撞擊遊客車窗，車上3男2女受到驚嚇下車察看，其中一名女子安撫曾男情緒未果，曾隨即吼叫衝進鼓山魚市場內，不久即墜入海中。

警方後續已聯繫曾男父親前來，家屬對於本案無意見。警方亦通知該車遊客返回協助調查，全案報請檢察官相驗釐清男子死亡原因。

▼男子充電線被拔除後情緒失控，吼叫衝進魚市場，隨後墜海身亡。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄鼓山醉男向遊客借充電發生爭吵，隨後落海身亡。（圖／記者吳世龍翻攝）

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