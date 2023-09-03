獨／海葵颱風強大陣風吹倒30公尺松樹　台8線32.5公里受阻

記者哈勇嘎奧／台中報導

海葵颱風帶來強大陣風，晚間8時30分起突颳起10級左右強風，臺中市和平區台8線32.5公里處及十文巷36號下方路段有大樹倒下，雙向道路受阻車輛無法通行，員警趕至現場擺設三角錐管制交通，立即分別通報公路總局谷關工務段及和平區公所派員到場搶修，並擺放交通錐實施管制，維護用路安全。

▲海葵颳起強陣風台8線多處路樹倒塌，32.5公里處一棵30公尺松樹吹倒，造成道路雙向受阻。（圖／記者哈勇嘎奧攝，下同）

今（3）晚上8點半左右，海葵颱風外圍突颳起強風，台8線多處發生路樹倒塌，道路雙向均受阻，車輛無法通行，和平警分局谷關派出所副所長陳文評、警員蔡宇傑、羅錫棠獲報立即前往處理。至現場一顆約30公尺高的松樹遭吹斷橫躺路中，雙向車輛受阻，所幸未造成意外事故。公路總局谷關工務段獲報後立即派出機具及搶修人員前往清除，在晚間10時20分已經搶修完成開放通車。

▲石文西部落民眾發現倒樹後，主動拿鏈鋸幫忙清除。（圖／記者哈勇嘎奧攝）



和平警分局提醒，豪大雨易造成山區土石坍方、樹木倒塌等風險，目前海葵颱風挾帶強勁陣風，請民眾非必要勿進入山區，也請當地居民儘量避免外出，以維護自身安全。

▲員警獲報後到現場擺設三角錐管制交通。（圖／記者哈勇嘎奧攝）