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睽違5年颱風假！上千市民湧盧秀燕FB告白　KTV訂位9成電話接到手軟

▲▼盧秀燕－海葵颱風災前整備會議。（圖／台中市政府）

▲台中市長盧秀燕晚間主持災害應變中心第三次工作會報，宣布明天停班停課。（圖／台中市府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市距離上次颱風假已有5年，本次中度颱風海葵直擊台灣，台中市長盧秀燕今（3）日晚間8時宣布明（4）日停班停課，上千市民湧入其臉書「告白」，直呼「燕燕、燕燕我愛妳」、「市長好美」；此外，在宣布放颱風假之後，台中知名KTV在短短一小時之內訂位包廂即達9成滿，連明天的訂單都多出不少，顯見台中人都相當興奮，幾乎以「祭典」的心情迎接這久違的颱風假。但也有網友說，目前台中風雨不大，放颱風假浪費，提出不一樣的聲音。

▲上千市民湧入其臉書告白。（圖／截取自盧秀燕臉書）

據查，台中上次放颱風假為2018年8月24日，當時受到低氣壓影響，中央氣象局預測將有豪雨，時任台中市長林佳龍決定放豪雨假一天。

針對本次海葵颱風來襲，盧秀燕今晚主持災害應變中心第三次工作會報，於晚間8時宣布明天停班停課。盧秀燕指出，按照中央規定，停班停課標準為風力達7級、最大陣風達10級，而颱風預測這次台中平均風力為6級、最大陣風為9級。

盧秀燕說，雖然各差一級、就在標準邊緣，不過天氣預測今晚到明天，台中的平均風力與目前已停班停課的台東、雲林是一致的，台中市府不會因為這一級之差，就讓市民朋友冒險。

在中市府宣布停班停課後，台中市知名KTV湧入訂位電話，櫃台人員接到手軟。業者表示，還不到9點，各分店的包廂都已經8、9成滿，明天的訂位狀況也比平時的週一多出許多，「甚至有些正在歡唱的客人，得知明天要放颱風假，所以又續唱了。」

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中知名KTV晚間湧入大量訂單。（圖／資料照）

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