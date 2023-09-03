割喉殺男家教！14歲少年控「遭性虐2個月」　侵犯過程全被拍

▲ 警方趕抵現場時，死者遭人割喉陳屍地上。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度新德里發生一起悲劇，一名少年2個月來持續遭男性家教性虐待，甚至將過程拍成影片威脅，少年因不堪折磨，持刀割喉將他殺害，1日被警方逮捕後已承認犯案。

根據NDTV，新德里警方說明，8月30日下午接獲報案指出，Jamia Nagar一棟房屋二樓有房間房門大開且流出血液，員警趕抵後發現一名男子陳屍地上，倒在血泊中，頸部傷口很深。

警方依謀殺案立案調查，發現28歲死者據稱是同志，2個月前認識一名就讀公立學校的14歲少年，卻在多個地點對他進行性虐待，還用手機拍下侵犯少年的過程，以此威脅少年聽他的話，否則就要上傳到社群網站。

死者陳屍的公寓登記在家屬名下，前任租客幾天前才搬離。事發當天，少年接到死者打來的電話，要求他到公寓與他見面，少年疑似為了報復，持一把鋒利的裁紙刀前往赴約，割喉後逃離現場，警方已於1日將他拘捕，並搜出死者的手機及少年犯案當時穿著的衣物。

少年在調查過程中供稱，2個月前第一次在公園遇見死者，幾天後就被他叫到這間空屋性侵，此後相同的暴行不斷發生，其中一次還被他拍下影片作為要脅工具，讓他決心報復。