舞團當後宮！「最美陣頭」教練伸狼爪　多位受害者泣訴：希望他有報應

▲「杜絕權勢性侵 是我們大家的事」記者會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

「東方藝術團」被媒體譽為「最美麗的LV等級陣頭」，朱姓教練卻被爆出利用權勢威脅，對多位女學生伸出魔爪，人本基金會1日陪同受害者出面指控朱姓教練惡行：利用教防身術猥褻17歲女學員、鎖定經濟弱勢要求學生肉償、假整骨名義猥褻親吻學員、入團面試要脫衣檢查等，受害者泣訴，希望這些人受到報應，「我們經歷了多少煎熬，誰來還一個公道？」

人本基金會指出，朱姓武術教練结合武術、鼓陣、舞狮、民族舞蹈及芭雷舞所成立的藝術團，由朱教練負責武術、陳姓女老師負責舞蹈，二十多年被媒體譽為「最美麗的LV等級陣頭」。

人本基金會表示，藝術團背後卻隱藏者無數年輕少女的血淚。幸而MeToo運動的風潮，讓受害人A勇於指控教防身術的朱教練會在團體課之外，另約時間一對一練習，模擬歹徒犯行⋯之後，多名受害者也開始回顧自己的慘痛經歷。

朱姓教練犯行至少包括：

一、利用教防身術猥褻17歲女學員

受害者A表示，教練利用教學防身術的時候，「直接在我的身上做出那個姿勢。例如：襲胸。還有教練會突然把我推在床上整個人的身體壓在我身上，並作出性行為的姿勢，做完那些姿勢後，再跟我說遇到這種情況要怎麼做出反擊動作。」

A指出，教練繼續壓在我身上，叫我要做動作，但我根本使不上力氣，教練看我沒有反應，於是把我的手放在教練的生殖器上來回搓揉，並且看著我說：放心啦我沒有勃起，表示我對你沒有起反應，不信妳再用用看。當時我不知道為什麼要做那麽多模擬強暴的動作？覺得教練把我的手放在他的生殖器上，實在很噁心。

A表示，當時自己連戀愛的經驗都沒有，「怎麼會知道勃起摸起來是什麼樣子呢，我感到非常困惑！」、「之後教練還有到學校裡教我們打拳，也常常趁人不注意的時候觸摸我的臀部，我的感覺是身體被侵犯了非常不舒服。」

二、鎖定經濟弱勢者、製造獨處機會

E獨自到台南求學，到藝術團打工賺取學費及生活費。朱教練一再邀約單獨見面，趁機載去空曠山區，並於車上壓制。幸好E有跟同學事先約好半小時後來電，方能脫身。教練還丟了3萬元要要求E不能說出去。E事後還錢給教練，並向指導老師求助未果。

三、假整骨復健按摩名義優犯團員

從小喜歡跳舞的W，被舞蹈老師選到廟會跳舞，就這樣從國小跳到了國中，把教練和老師當作家人。但教練利用團員的信任，在W受傷時假整骨復健名義趁機猥褻，甚至藉故親吻。

W指出，告知老師親吻的事，得到的回應卻是：「教練不可能喜歡你，教練只是把你當小孩，你還有把這件事情跟誰說？」冷眼旁觀其實並不亞於加害者的傷害。

四、入團面試要脫衣檢查

就讀的國小有附設「武術課」跟「舞蹈課」，都是藝術團的老師來授課，國小畢業後，陳老師問我要不要加入藝術團接表演活動補貼費用。之後通知我去更衣室找朱教練，教練以查身體是否有刺青為由，要求Y把衣服脫掉，Y只肯露肚，不肯脫衣，後來沒有入團。

也有受害者表示，她一次搭教練的車子，教練要求脫下褲子，自己不斷拒絕後，教練說，難道教練要幫你脫褲子嗎？然後他就真的手伸過來，把我褲子脫下來，我真的嚇呆了， 希望他可以得到該有的懲罰。

受害者指出，事後老師一直替教練辯駁，說他改很多了，那為什麼要做這些事，請他說明白好嗎？他擔心自己的小孩受到傷害，「我們也是小孩啊！20年後才敢說出來，我們經歷了多少煎熬，不敢跟爸媽還有同儕說，誰來還我們一個公道？」

另有受害者指出，之前因為經濟狀況向教練借款，教練卻要求肉償，「一次5千，這個數字我記得非常清楚，自己說不借了以後，教練馬上變臉，還說會找有經驗的人讓我知道什麼是輪姦，自己嚇壞了並火速把借款返還。」

人本基金會全國校安主任張萍表示，朱教練在侵犯他人後，會丟一筆錢了事。身旁資深的舞蹈老師也默許、甚至幫他「澄清」誤會、或引入源源不斷的青少女入團？對年紀輕的國中舞者下手，甚至還在台南的五專擔任國術社指導老利用權勢趁機性騷擾女學生，根本肆無忌憚。

張萍指出，刑法權勢性侵罪刑不應比一般性侵罪刑輕，未成年性侵被害人追訴期應自成年起算。導致年幼受害者，等到年長後有能力面對創傷，出面行使權利時，已逾刑事提告期限，放任性侵慣犯逍遙法外。

張萍也呼籲，在朱姓教練在學校社團任教期間的受害人勇於出面提出性平檢舉，透過性平調查程序讓其列入不適教師資料庫黑名單。

民進黨立委陳亭妃表示，這個表演藝術團是台南各廟會都會邀請的藝術團，自己接到這個陳情非常震驚、難過，今天聽到受害者直接現身說法，把當時的過程講出來，完全受不了，真的很想讓這個教練付出相對代價，一定會幫他們發聲，不會讓受害者只有一個人。