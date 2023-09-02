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嫩妹揪喝酒遭親表弟「推倒性侵」！躲他媽媽房間嘔吐：內心崩塌

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小花與表弟相約喝酒，沒想到竟因此遭到侵犯。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

桃園一名女子小花（化名）去年約表弟阿宏（化名）到台北的酒吧喝酒，凌晨一起回到阿宏一家的住處休息，沒想到竟因此遭到性侵，嚇得她躲在阿宏媽媽的房間嘔吐，並傳訊向母親訴苦「內心有點崩塌」。案件曝光以後，阿宏也被依照強制猥褻罪，判處6個月有期徒刑、緩刑2年，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花與阿宏是表姊弟的關係，2人去年6月間相約到信義區某酒吧喝酒，結束後一起搭車回到位在松山區的阿宏家，接著又在阿宏的房間裡面聊天，過程中一起施用疑似含有二級毒品大麻成分的電子煙。

小花施用後感到頭暈，沒想到阿宏竟覺得有機可乘，動手侵犯了表姊，儘管對方不抗拒、喊著「不可以」，仍舊不斷出手。小花掙扎著從床上站起，卻又被阿宏推到地上的軟墊上下其手、性侵，後來是因為不斷抗拒、表達不悅，才成功脫離狼爪。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小花不斷抗拒，仍舊遭到表弟侵犯、逞慾。（示意圖／記者周亭瑋攝）

小花遭到侵犯，嚇得離開阿宏的房間，躲到阿宏媽媽的房間嘔吐、休息，等到隔天起床，立即離開了充滿惡夢的地方，獨自搭車回到桃園，並且傳訊向母親訴苦，淚訴「媽，我想妳了」、「我發生了一些事，內心有點崩塌」。

全案曝光以後，阿宏坦承了犯行，同時也與表姊達成和解、賠償損失，台北地院審理後，依照強制猥褻罪，判他6個月有期徒刑、緩刑2年，期間交付保護管束，全案仍可上訴。

 
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