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大陸 大陸焦點 特派現場

女大生從廁所一出來！男同學「全身赤裸」撲她上床　逼發生關係

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲男大生想性侵女同學被制止。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省西昌市人民檢察院8月30日公布了一則起訴書，22歲男大學生在賓館欲性侵女同學，竟全身赤裸站在女方面前，甚至用暴力手段逼她就範。因為女生不斷呼救，賓館老闆趕來制止，才避免了一場悲劇發生。日前，檢方以強姦罪提起公訴。

據《九派新聞》報導，起訴書顯示，阿姓男子2001年出生，大學本科，住西昌學院北校區男生宿舍。

經查，2023年4月，西昌學院吉姓學生邀約同學阿男、陳姓女子、張姓學生一起喝酒、吃燒烤。

次日凌晨2時許，阿男將3人帶至賓館，開了位於賓館3樓的2個房間。陳女以為自己和張姓學生住一間房，於是默許了開房一事。但當她來到3樓時，看見阿男在房間裡，便去了另外一間房。

準備關門時，阿男進入房間，並向陳女表達了要和她一起睡的意願。陳女拒絕後，去到房間廁所給張姓學生打電話求助，因張姓學生手機關機未打通。陳女從廁所出來後，阿男已將燈全部關閉，並全身赤裸站在陳女面前。

陳女見狀欲逃離房間，但被阿男拉住胳膊摔在床上，欲與其發生性關係。隨後，陳女奮力反抗並大聲呼救，阿男騎坐在陳女腹部，毆打陳女臉部及頭部，讓其停止呼救。

聽到呼救聲後，賓館老闆來到房間門口敲門詢問情況。在制止下，阿男停止了暴力行為並打開房門，陳女乘機逃離房間。案發後，阿男家屬賠償了陳女損失，獲得對方諒解。

檢方認為，阿男採用暴力手段性侵婦女，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以強姦罪追究其刑事責任。阿男由於意志以外的原因沒有得逞，屬於犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰；阿男有自首情節，認罪認罰，可以從輕或減輕處罰；阿男獲得被害人的諒解，可以酌情從輕處罰。

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