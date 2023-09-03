4年首次！海葵15:40登陸「東河」　眼牆具破壞力「第二波雨更猛」

▲海葵颱風今下午15時路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風暴風圈強掃台中以南及東部，颱風中心今(3日)下午3點40分在台東東河登陸，打破1472天無颱風登陸紀錄，為史上最久紀錄，成為4年來首顆侵台颱風。

海葵中颱今(3日)下午15時在台東近海，向西南西轉西北西移動，其暴風圈已進入台灣東半部及台中以南陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海葵已通過綠島北方，將以顛峰之姿，在台東成功、東河附近登陸！極具破壞力的眼牆將移入台東及花蓮南段。

中央氣象局預報員劉宇其表示，海葵颱風已於今(3)日下午15時40分左右於台東縣東河鄉登陸；颱風眼登陸通過，風雨暫時將停下來，通過後，另一邊眼牆進來將帶來強烈風雨，第二波可能比第一波更強，提醒民眾不要看到風雨暫停就外出，受到遮蔽的地方可能變迎風面。

劉宇其提醒，今天下午降雨區域都在東半部，西半部鄰近東部山區雨勢仍大，隨著颱風接近，今天晚上到明天清晨降雨將往南部、中南部擴展，澎湖降雨也會增加，今晚開始南部可能會有局部大雨或豪雨。

目前強風豪雨以東部最劇，劉宇其表示，隨颱風移動，中部和南部風雨會起來，東部和恆春半島是目前風雨最大時刻，中南部和澎湖下半天風雨也會增強，入夜後感受明顯，北部受外圍環流影響也有一陣一陣雨勢，預估颱風中心明天(4日)清晨出海，明天(4日)晚上本島將脫離暴風圈，周二(5日)上半天解除警報，周二深夜颱風警報解除。