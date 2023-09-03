海葵颱風侵台！天使輪旁現油污　5潛水員冒險緊急下海堵漏

▲旗津3日沿岸周邊狀況，西子灣岸際巡視結果無油污 。（圖／高雄港務公司提供）

記者吳奕靖／高雄報導

中度颱風海葵的暴風圈已接觸高雄市山區，未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢，市府各單位刻正積極整備應變各項工作。而針對高雄旗津海水浴場包油沙粒清除部分，港務公司於今（3）日上午天氣許可時，派遣無人機至旗津沙灘附近巡視，惟現場風浪仍過大，岸際作業有危險之虞，考量設備及工作人員之安全，暫時無法出勤作業。

港務公司表示，在旗津海域現場已備有2台小型怪手及吸油效果佳之POMPOM吸油棉球繩，待沙灘海浪較小時，港務公司將立即派員至旗津沙灘附近巡視，並進行油球清理工作。而有關天使輪船體殘油抽除部分，因爲海葵颱風已接觸臺灣陸地，其外圍環流已開始影響臺灣東部與南部，今日上午測得高雄港外海平均浪高逾1.3米，工作船舶基於安全考量無法出海執勤，工作船仍於海事工作船渠待命，並利用空擋進行設備維護及檢查，視海、氣象允許時，接續重油抽除工作。

▲旗津日前驚現不明油汙，遊客全身沾滿黑又黏油汙。（圖／陳麗娜提供）

港務公司及海洋局各岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘、西子灣沙灘、旗津海水浴場及旗津風車公園3處觀光熱點之加強監視，海巡署轄內各岸巡隊艦艇巡視，皆無發現油污情形。空域監測及應變除污方面，海事工程公司今日也派遣無人機於沉船周遭發現薄油膜，方向往南方，已於早上風浪稍緩狀況下緊急處理，另派遣5名潛水人員下水進行船體巡視及堵漏作業。另因海面風力強勁，公路總局及海事工程公司今日下午均無法再派遣無人機飛行作業，待後續風力趨緩，再行空域監測工作。