高雄放颱風假「只有這間百貨休館」！　網狂讚喊清流：良心企業

▲遠東SOGO高雄店宣布9／3停業一天。（圖／記者許宥孺攝）

記者施怡妏／綜合報導

海葵颱風暴風圈已籠罩台灣東部和東南部陸地，16縣市列陸警範圍，預估今（3日）下午到傍晚登陸台東，越晚風雨越猛烈，高雄市今日停班停課，不過，市區上午的風不大，不少百貨仍有營業，唯獨SOGO百貨高雄店與市府同步，於2日晚間就宣布暫停營業1天，不少網友大讚「良心企業」。

「SOGO百貨 高雄店」昨日晚間在臉書發文，海葵颱風來襲，凡是安全第一，為顧及員工與顧客安全，9月3日暫停營業1天，「提醒粉絲做好防颱準備，好好在家研究生日慶好康就對啦」。

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貼文一出，網友一面倒讚，「替辛苦的櫃姐著想的好公司」、「良心企業，以員工安全為考量，非常值得推崇」、「佛心百貨，會體恤辛苦的百貨服務業，真的同業都要學習」、「可以考慮來SOGO上班了」、「佛心！推一個，跟之前一樣，颱風過後必定過去消費支持一下」、「犧牲假日營業額，良心企業」。

除了SOGO之外，今日早上8時，遠百也宣布，因應海葵颱風影響，遠百花蓮9月3日暫停營業一天，造成消費者不便敬請原諒。遠百全台其他店點正常營業，特別在停班停課的縣市，有用餐、採購需求，提供多元服務便利消費者，提醒同仁做好防颱準備，出入也要注意安全。