　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嗆美總統參選人立場　福斯新聞主播：台灣不光是晶片工廠

▲▼參與美國總統大選共和黨初選的38歲企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。（圖／路透）

▲ 參與共和黨初選的38歲企業家拉馬斯瓦米。（圖／路透）

文／中央社華盛頓2日綜合外電報導

美國福斯新聞頻道（Fox News）主播羅伯茲（John Roberts）昨天在專訪中，就美國保衛台灣免受中國入侵議題與共和黨總統參選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）激烈交鋒。

「國會山莊報」（The Hill）報導，拉馬斯瓦米在多項關鍵政策議題上，立場與其他爭取共和黨總統提名的競爭對手相左，當中包括他不支持繼續援助烏克蘭對抗俄羅斯，也包括提議讓俄國保留在烏東兼併的土地，作為莫斯科終結與中國軍事聯盟的交換條件。

報導指出，拉馬斯瓦米另一個有別於他人的立場則涉及台灣議題。他主張，美國只應該因為台灣製造半導體而支持台灣。

福斯新聞主播羅伯茲在專訪中當面問拉馬斯瓦米說：「你曾經說過，（如果當選總統）你只會支持台灣直到美國取得半導體自主為止，那過了那個階段之後呢？難道我們就拱手把台灣讓給中國？」

他追問說：「難道我們不也支持中國以外的強大民主嗎？…他們不光是一個工廠而已。」

拉馬斯瓦米則反駁說羅伯茲是不實描述他的言論。拉馬斯瓦米表示，自己主張的是在美國擺脫對台灣的半導體依賴後，重返「戰略模糊」立場。

拉馬斯瓦米表示，「我的主張是（將美國立場）升級為戰略清晰政策，也就是說美國絕對會保衛台灣，直到美國取得半導體自主」，屆時再重回戰略模糊政策。

這位共和黨新星點出，目前民主共和兩黨和他黨內初選競爭對手所支持的都是「一中政策」，也就是「戰略模糊立場，拒絕稱台灣是一個國家」。

羅伯茲接著問拉馬斯瓦米，除了半導體，美國是否應該支持中國以外的民主國家。拉馬斯瓦米直說羅伯茲這番話「誇張可笑」。

他辯稱：「絕對如此。但事實是，目前美國兩黨的建制派，包括共和黨，甚至不承認台灣是一個國家。」

他說羅伯茲的提問「著實很誇張可笑」。他說：「當我說台灣是一個國家時，意思是我們實際上會捍衛它，直到或除非美國實現半導體自主，屆時我們將恢復（戰略模糊）現狀。」他還說，「這是實在話」。

自共和黨初選舉辦第一輪辯論以來，拉馬斯瓦米就因他爭議性政策立場和缺乏從政經驗而日益受到批評。

同樣爭取共和黨總統提名的前南卡羅來納州州長海利（Nikki Haley）就直指拉馬斯瓦米缺乏外交政策經驗；前副總統彭斯（Mike Pence）也曾諷刺說，「我們不需要一個菜鳥」。（譯者：蔡佳敏／核稿：劉文瑜）

ET快訊
海葵登陸前奮力開眼！　眼牆南側「大量閃電訊號」
快訊／6縣市「土石流警戒」！　增至597條
快訊／最新風雨預報出爐！　10縣市明天達停班課標準
快訊／國家警報再次響起！　5區域「刮14級強風」
快訊／海葵增強衝刺！　氣壓驟降
躲不掉了！海葵強度非同小可　恐午後登陸台東
快訊／路基遭海浪掏空！　道路坍陷
《航海王》真人版娜美被轟「身材出戲」！　網揭1細節讚：神還原

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

地方媽媽愛上「兒子好友」！夜夜笙歌7個月徹底暈船　急上網求救

嗆美總統參選人立場　福斯新聞主播：台灣不光是晶片工廠

英追風者來台灣了！人在台東「等海葵登陸」　PO海邊掀浪直擊片

整形3天後死亡！女出院隔天喊胸痛　送醫才知「大量肺栓塞」

讓旅行更順暢！空姐曝必帶「3樣小物」：搭飛機也用得上

4寶媽愛美「切胃」下場慘！一進食就吐　營養不良死亡

海葵登陸前強度再增！CNN：恐怖降雨勢必引發土石流　東部要注意

烏克蘭重量級富商涉詐欺洗錢遭拘捕　曾力挺澤倫斯基

數萬人受困！美國「火人祭」暴雨慘況曝　沙漠變淤泥淹腳踝

北韓「戰術核攻擊」假想演習　射2枚遠程巡弋飛彈！裝載模擬核彈頭

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

見固定菜單的熟客走來　秒在她到門口前做好！

海葵「暴風圈擴大」4日風雨最劇　威脅新竹以南...陸警增至13縣市

惠利頭等艙「遭降級經濟艙」無退票！　達美航空遭炎上「態度大轉」道歉了

地方媽媽愛上「兒子好友」！夜夜笙歌7個月徹底暈船　急上網求救

嗆美總統參選人立場　福斯新聞主播：台灣不光是晶片工廠

英追風者來台灣了！人在台東「等海葵登陸」　PO海邊掀浪直擊片

整形3天後死亡！女出院隔天喊胸痛　送醫才知「大量肺栓塞」

讓旅行更順暢！空姐曝必帶「3樣小物」：搭飛機也用得上

4寶媽愛美「切胃」下場慘！一進食就吐　營養不良死亡

海葵登陸前強度再增！CNN：恐怖降雨勢必引發土石流　東部要注意

烏克蘭重量級富商涉詐欺洗錢遭拘捕　曾力挺澤倫斯基

數萬人受困！美國「火人祭」暴雨慘況曝　沙漠變淤泥淹腳踝

北韓「戰術核攻擊」假想演習　射2枚遠程巡弋飛彈！裝載模擬核彈頭

海葵登陸前奮力開眼！眼牆「大量閃電訊號」　颱風雲系已包覆台灣

海葵撲台！林右昌：各縣市可因地制宜下令撤離

李清娥三搭南宮珉！《戀人1》完結上演「虐心四角戀」　收視破紀錄

人妻約「1717房」妖精打架！男主管：給妳如願以腸　綠夫怒告吞敗

海葵來了！花蓮新城連2天多處路樹倒塌　警冒雨頂強風排除

海葵暴風圈擴大！　6縣市「土石流黃色警戒」增至597條

她曝超思老闆在蛋界有名號！　斥藍營抹黑：台商不敢幫倒楣的是誰

哆啦A夢生日快樂！日本藝術家聯名展來台　一次看28組大師創作

謝淑薇美網混雙16強飲恨止步　全力備戰大滿貫女雙3連后

明還有颱風假　氣象局最新風雨預報出爐！10縣市達停班停課標準

上海地鐵上演活春宮！　小情侶忍不住摸奶嘿咻

國際熱門新聞

警攔超速車驚見「寶寶快死了」急搶命

研究：90萬年前全球人口幾乎滅絕

越南女童玩鐵捲門遭壓頸　掙扎4分鐘斷氣亡

海葵登陸前強度再增！CNN：勢必引發土石流

運送黃金車隊剛果遇劫釀4死　包括2名中國公民

追風者來台灣了！人在台東「等海葵登陸」

普吉島沙灘出現藍龍　泰國：千萬別碰

讓搭機旅行更順暢　空姐曝必帶3樣小物

日本福島核廢水排海　首次檢出「氚」

日媒：台灣部隊8月在美國參加國民兵主導軍演

媽酒吧狂歡把5童反鎖家中！大火逃不了成焦屍

國小女掏萬元現金想買書包　母傻：在學校開賭盤

他迪士尼排隊25小時「荷包大失血」：搶錢

小鎮一夕誕生10個千萬富翁！

更多熱門

相關新聞

美國「火人祭」遇暴雨淪泥坑　數萬人受困

美國「火人祭」遇暴雨淪泥坑　數萬人受困

美國內華達州黑石沙漠（Black Rock Desert）每年8月底至9月初舉行「火人祭」（Burning Man）慶典，今年卻因暴雨影響，沙漠淪為大片淤泥，大批民眾因深及腳踝的泥水受困。

警攔超速車驚見「寶寶快死了」急搶命

警攔超速車驚見「寶寶快死了」急搶命

他迪士尼排隊25小時「荷包大失血」：搶錢

他迪士尼排隊25小時「荷包大失血」：搶錢

俄探測器墜毀月球　NASA最新影像曝光

俄探測器墜毀月球　NASA最新影像曝光

美國會山莊暴亂　驕傲男孩領袖判18年

美國會山莊暴亂　驕傲男孩領袖判18年

關鍵字：

美國大選北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

明天還有颱風假機會！機率高縣市出爐　海葵最強對流下午撞進陸地

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

8縣市停班停課　全台颱風假一覽

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

2和尚背國際精品包　行情破26萬

10年只有18天　他苦笑「這縣市很難放颱風假」

海葵往南逆時針小繞一圈！鄭明典點出「台灣地形」影響關鍵

海葵將觸陸　大豪雨轟炸陸警再擴大

警攔超速車驚見「寶寶快死了」急搶命

禾浩辰認愛　吳品潔不介意他一夜情

快訊／海葵05：00觸陸！估下午登陸　今明影響最大

拜地基主雞腿消失！監視器抓到牠

9月運勢解密！5星座事業、桃花超旺

快訊／桃園市「這3里」風雨達標　中午起停班課

更多

最夯影音

更多
友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？
9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面