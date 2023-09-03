台南春捲能調甜度「20分糖+5元」！在地人認出60年老店：糖粉必加

▲春捲可以調整甜度。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）



記者施怡妏／綜合報導

台南有不少美食，不過許多旅客到當地用餐時，都會覺得餐點、飲料口味偏甜，進而常虧台南是「全糖城市」，除了飲料可以調整甜度，沒想到居然連「春捲」也能選擇喜歡的甜度。有網友貼出台南某間知名店家的「春捲甜度表」，共分為8種甜度，想吃最甜的「200% SUGAR」還要另外再加5元。

有網友在臉書「路上觀察學院」發文，貼出一張「春捲甜度表」照片，共有8種甜度可以選擇，分別是只加純花生的無糖（NO SUGAR），微微糖（10%）、微糖（30%）、半糖（50%）、少糖（80%）、正常（100%）、多糖、（120%）、超甜（200%），若是點超甜則要再加5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友笑翻，「我第一次到台南吃麵，才知道台南的辣椒醬指的是甜辣醬，要那種純辣椒不甜的，那種叫做辣油」、「去台南隨便吃一家鍋燒意麵，喝第一口湯，哇怎麼這麼甜，然後低頭往下一看，桌子下面放三大包營業用砂糖，一包20幾公斤那種」、「我春捲一律double糖 」、「潤餅沒有糖不好吃」、「居然可以20分糖，下次要點」。

▲台南金得春捲。（圖／翻攝自金得春捲臉書專頁）



此外，有眼尖的網友，一眼就認出，這是超過60年的台南美食老店「金得春捲」，地點就在國華街。事實上，《俗女養成記2》在大結局劇情中，女主角嘉玲即將臨盆，嘴饞突然要求吃民族路的金得春捲，且要「無蝦、很多皇帝豆、很多糖粉」。

金德春捲老闆也在臉書發文，「這可是個很高等級的指定吃法，因為超甜是多加五塊錢花生糖粉的『二十分糖』啊！認證你是血裡都流著糖的台南人啦」。